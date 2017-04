Redes de ensino podem conferir dados da segunda etapa

As escolas e redes de ensino podem conferir os dados sobre rendimento dos estudantes no site sistema Educacenso (http://censobasico.inep.gov.br/censobasico), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os relatórios estarão disponíveis para que sejam feitas correções, caso necessário, até o dia 18 de abril. A conferência faz parte do calendário do Censo Escolar de 2016.

Os gestores de educação têm acesso ao dados de todas as modalidades e etapas de ensino por meio dos relatórios gestores disponíveis.

Depois desse prazo, não poderão ser realizadas mais alterações. Os dados informados no módulo Situação do Aluno são utilizados no cálculo das taxas de rendimento – aprovação, reprovação e abandono –, fundamentais para a verificação e acompanhamento do rendimento escolar de cada uma das escolas e dos municípios do país.

O Inep prevê que os dados finais estejam disponíveis no dia 12 de maio.

O Censo Escolar é o principal instrumento de coleta de informações da educação básica e o mais importante levantamento estatístico educacional brasileiro nessa área.

A coleta de dados das escolas tem caráter declaratório e é dividida em duas etapas. A primeira etapa consiste no preenchimento da Matrícula Inicial, quando ocorre a coleta de informações sobre os estabelecimentos de ensino, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula.

A segunda etapa ocorre com o preenchimento de informações sobre a Situação do Aluno e considera os dados sobre o movimento e rendimento escolar dos alunos, ao final do ano letivo. A conferência que está aberta faz parte da segunda etapa do Censo.

