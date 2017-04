Taguatinga terá novas eleições para prefeito do município em 4 de junho

Welcome! Log into your account

Para a realização do novo pleito o TRE-TO aprovou em sessão plenária nesta segunda-feira (3/4), a Resolução nº 379/2017, que fixa a data e a instrução com o calendário para a realização das novas eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Taguatinga.(Do Portal Agora-TO)

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) realizará novas eleições em Taguatinga dia 4 de junho, para os cargos de prefeito e vice-prefeito, após decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral nº 240-20.2016.6.27.0017, mantendo o indeferimento do registro de candidatura de Paulo Roberto Ribeiro ao cargo de prefeito de Taguatinga nas eleições municipais 2016.

: Trying to get property of non-object inon line