UEG pretende ser referência em ensino, pesquisa e extensão no País

De olho no futuro, reitor da universidade investirá na formação continuada e no corpo docente para que o ensino da instituição se torne reconhecido no Brasil

Prestes a completar 18 anos e adentrar a fase da maturidade institucional, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) passa por um processo de reformulação, capitaneado pelo reitor Haroldo Reimer, com o lema “Universidade de Futuro”. Esta nova fase, que visa conferir à instituição de ensino o seu reposicionamento, está alicerçada no planejamento estratégico que vislumbra metas a serem alcançadas a médio e longo prazo, mais especificamente, nos anos 2020 e 2030.

A trajetória da Universidade nestas quase duas décadas de existência impressiona. Hoje são oferecidos 138 cursos de Graduação, 63 cursos de especialização, 11 mestrados e dois doutorados. A UEG está presente em 39 municípios goianos, levando o aprimoramento intelectual a aproximadamente 20 mil alunos. “Estamos investindo no planejamento com solidez, o que nos permitirá dar saltos de qualidade nos próximos anos. Temos metas bem elaboradas de desempenho para serem atingidas em 2020 e 2030”, detalha o reitor.

Em linhas gerais, adianta Haroldo Reimer, em 2020 a UEG pretende figurar no ranking elaborado pela Folha de São Paulo, entre as 100 melhores universidades do país. Hoje, ela ocupa a 120ª posição. E ainda marcar presença entre as cinco melhores universidades públicas do Centro-Oeste, no mesmo ranking onde atualmente ela está na 7ª posição. Em 2030, a meta é consolidar-se como Universidade referência em ensino, pesquisa e extensão em todo território nacional.

Planejamento

Para conseguir atingir seus objetivos estratégicos, a universidade está atacando diversas frentes, que lhe permitem evoluir constantemente. Uma delas é o investimento na formação continuada de seu corpo docente.

Ao contar com assessorias especializadas em Educação, a universidade tem permitido o intercâmbio de informações com referências nacionais da área, como Bernadete Gatti, que esteve por duas vezes contribuindo com a formação dos professores da UEG.

Os processos de aprendizagem, comenta o reitor, estão sendo traçados tendo como foco atingir resultados concretos. Isso significa que a universidade busca qualificar o estudante em termos profissionais, alinhando sua formação às expectativas de mercado. “Para isso, priorizamos professores que estão sintonizados com as novas linguagens, que sabem alinhar a teoria à prática profissional e que estejam abertos às novas linhas de conhecimento como, por exemplo, a neurolinguística”, analisa Reimer.

Maior participação junto à comunidade

Outro desafio proposto pela UEG é o de manter presença aproximada com a comunidade e dialogar fortemente com os segmentos produtivos locais, sendo um importante mecanismo de promoção de melhores condições evolutivas de tais regiões. Nesse sentido, a instituição buscou a habilitação junto ao Pronatec, conseguindo captar R$ 12 milhões junto ao Governo Federal, que serão aplicados no oferecimento de cursos técnicos e profissionalizantes, aos membros das comunidades onde está inserida. Os cursos estão sendo estruturados, com o aproveitamento da estrutura física já existente nos campus, e mão de obra parcialmente existente na universidade. As aulas terão início ainda este ano.

Outra forma de contribuir com a evolução econômica regional é a criação de laboratórios que visam suprir com pesquisa e tecnologia os Arranjos Produtivos Locais (APL). A experiência bem sucedida mais recente neste sentido foi a inauguração do Laboratório Biotec, em São Luis de Montes Belos. O laboratório se dedica ao aprimoramento das áreas de reprodução e biotecnologia animal e tem por objetivo capacitar trabalhadores rurais da APL do leite, proporcionando a melhor performance do gado leiteiro e, consequentemente, a melhoria da qualidade do leite.

Em Goiânia, a UEG firmou parceria com a Agetop para coordenar os trabalhos que serão desenvolvidos nos laboratórios do Centro de Excelência do Esporte. “Contamos com um laboratório do movimento humano, que é único em Goiás. Vamos contribuir fortemente na avaliação física dos atletas”, declarou o reitor. A intenção é buscar junto ao Governo Federal recursos que possam contribuir com o trabalho a ser desenvolvido junto a potenciais atletas de alta performance.

Remodelação

Em seu plano de expansão, consta o investimento na instalação de um campus em Valparaíso, para atender a uma região que engloba diretamente cerca de 300 mil habitantes. Demais investimentos serão concentrados na manutenção e expansão predial dos campus já existentes.

Estudos de mercado também são conduzidos para embasar a reformulação da grade de cursos. Este ano, a abertura do curso de Medicina Veterinária em São Luís de Montes Belos, resultou na maior concorrência candidato vaga registrada entre as universidades que oferecem o curso, atingindo 55 candidatos por vaga. “Isso mostra que estamos ampliando em áreas que possuem tal demanda. Ainda esse ano vamos anunciar a abertura de cursos de Direito”, adianta o reitor.

Enquanto algumas áreas demandam novas turmas, outras estão sendo analisadas quanto à sua necessidade e o seu rendimento. Os estudos conduzidos pela UEG mostram que a permanência de alguns não se justifica pela baixa procura, e outros, pelo mau desempenho nas avaliações externas, como no Enade. “Curso que obtiver nota mínima no Enade não terá abertura de novas turmas”, alerta.