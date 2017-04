O IRONMAN 70.3 Palmas 2017, que abrirá, no dia 23 de abril, a temporada de eventos do Circuito IRONMAN no Brasil, reunirá mais de 800 competidores. A disputa, programada para a Praia da Graciosa, ponto turístico da capital do Tocantins contará com a presença de diversos destaques brasileiros e representantes de outros oito países, divididos pela Elite e pelas Faixas Etárias. O evento, organizado pela Unlimited Sports, oferecerá uma premiação de US$ 15.000,00 e pontos no ranking para os profissionais, além de 35 vagas para os atletas amadores no Campeonato Mundial IRONMAN 70.3 2017 – Chattanooga, Tennessee.

As nações que terão atletas na prova são África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile, França, Espanha, Itália e Brasil. “Começar a temporada com atletas de tantos países é bastante positivo. Será nosso segundo ano em Palmas e a presença em massa de competidores reforça o potencial esportivo da cidade. Certamente, teremos uma grande prova.”, destaca Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, organizada do IRONMAN 70.3 Palmas 2017.

Na Elite, estarão algumas da grandes feras do triatlo nacional. No feminino serão Bia Neres, que este ano venceu o Triathlon Internacional de Santos, uma etapa do ITU na Costa Rica e foi vice no sul-americano; Carolina Furriela, com vitórias em diversas provas no país, e Pamela Oliveira, que representou o país nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Já no masculino, os destaques são Igor Amorelli, vencedor do IRONMAN de Florianópolis em 2014, da Holanda no ano passado, além dos 70,3 de Punta del Leste e San Juan, e Reinaldo Colucci, que integrou a equipe nacional que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, no México, garantindo a medalha de ouro, e representou o país nos Jogos do Rio 2016. Bruno Matheus, Danilo Melo e Fellipe Santos completam a relação de destaques da Elite em Palmas

IRONKIDS Brasil

A capital do Tocantins ainda reservará a primeira etapa IRONKIDS, provas para crianças de 2 a 12 anos, com o objetivo de incentivar a prática esportiva e formar futuros atlas para a modalidade. As provas infantis estão confirmadas nos eventos de Palmas, Florianópolis, Alagoas e Fortaleza.

A competição terá quatro distâncias, 150m, 300m, 650m e 1000m, e acontecerá na véspera do evento principal. As inscrições deverão ser feitas no final de semana do evento, na loja oficial do IRONMAN, durante os dias da Expo. No IRONMAN 70.3 Palmas, o IRONKIDS acontecerá no dia 22 e abril, a parir das 8h.

Programação

Local da prova: Praia da Graciosa (Avenida NS 15, Parque – Palmas/Tocantins).

20/04 – Quinta – Praia da Graciosa

14h – 20h – EXPO

21/04 – Sexta – Praia da Graciosa

10h – 20h – EXPO

10h – 20h – Retirada de Kit

22/04 – Sábado – Praia da Graciosa

8h – IRONKIDS Races

10h – 20h – EXPO

10h – 13h – Retirada de Kit

10h – Congresso Técnico – Português

11h – Congresso Técnico – Inglês

12h – Congresso Técnico Elite

13h – Coletiva de Imprensa

14h – 17h – Bike Check-in e Tatuagem

14h – 15h – Números 0001 – 0200

15h01 – 16h – Números 0201 – 0400

16h01 – 17h – Números 0401 – 0600

17h01 – 18h – Números 0601 – 0800

18h01 – 19h – Números 0801 – 1200

23/04 – Domingo – Praia da Graciosa

7h- 15h – EXPO

4h – 5h40 – Acesso à área de Transição

6h – Largada Elite Masculina

6h05 – Largada Elite Feminina

6h20 – 6h35 – Largada Faixa Etária (em ondas)

6h20 – M 30-34 (touca amarela)

6h20 – M 45-49 (touca amarela)

6h25 – M 18-24 (touca verde)

6h25 – M 50-54 (touca verde)

6h25 – M 35-39 (touca verde)

6h30 – M 40-44 (touca azul)

6h30 – M 25-29 (touca azul)

6h30 – M 55-59 (touca azul)

6h30 – M 60-64 (touca azul)

6h30 – M 65-69 (touca azul)

6h35 – Todas as Mulheres (touca pink)

11h30 – Premiação Elite

12h15 – 15h15 – Bike Check-Out

12h15 – 15h15 Achados e Perdidos

18h30 – Premiação Elite e Faixa Etária

19h30 – Distribuição de Vagas Ironman 70.3 World Championship 2016

Resultados – Elite – 2016

Masculino

1) Timothy Philip Don (GBR), 3:53:10.55

2) Leon Griffin (AUS), 3:56:49.07

3) Cody Beals (CAN), 3:59:12.71

4) Christian Hörper (ALE), 4:02:21.70

5) Ivan Raña (ESP), 4:03:13.65

6) Paulo Roberto Maciel da Silva Junior (BRA), 4:04:24.21

7) David Breuer (ALE), 4:05:33.32

8) Nils Frommhold, 4:08:27.52

9) Santiago Ascenço (BRA), 4:08:43.67

10) Frank Silvestrin (BRA), 4:09:17.03

Feminino

1) Magali Tisseyre (CAN), 4:21:17.65

2) Anja Beranek (ALE), 4:25:04.96

3) Linsey Corbin (EUA), 4:28:02.23

4) Lisa J Roberts (EUA), 4:31:13.81

5) Kirsty Jahn (CAN), 4:34:56.35

6) Tine Holst (DIN), 4:37:30.07

7) Ariane Monticeli (BRA), 4:39:21.19

8) Natascha Badmann (SUI), 4:41:33.97

9) Gisele Bertucci (BRA), 4:55:29.16

10) Hanna Maksimava (BLR), 5:01:59.70

O Ironman 70.3 Palmas é organizado pela Unlimited Sports e realizado pela Associação Brasileira Esportiva Social e Cultural Endurance (ABEE). Conta com o patrocínio da Mizuno e apoio da Prefeitura Municipal de Palmas, Federação Tocantinense de Triathlon, Gatorade, AquaSphere, Integralmedica, Porshe, Shimano, NET e TriSport. (Do Portal Agora-TO)