Câmara de Palmas firma convênio com Senado e economiza R$ 3,5 milhões 

A modernização de todos os processos legislativos da Câmara de Palmas começa a se concretizar. O presidente da Casa, José do Lago Folha Filho assinou com a senadora Kátia Abreu e com o diretor do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), Antônio Helder Medeiros Rebouças um protocolo de intenções com o Senado Federal para a cessão de tecnologia e capacitação de servidores.

A parceria possibilita à Câmara de Palmas uma economia de R$ 3,5 milhões, já que toda a tecnologia e suporte técnico do programa Interlegis serão concedidos sem custo para a Casa de Leis. A celebração do protocolo contou ainda com a participação dos senadores Magno Pereira Malta (PR-ES) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), do diretor Geral da Câmara de Palmas, João Paulo Cesar Lima, do diretor de Comunicação, Cristiano Machado e do assessor da Presidência da Câmara, Marcos Milhomens.

A conquista foi celebrada pelo presidente Folha Filho. “Esse convênio com Senado atende os princípios constitucionais, proporciona mais transparência, atende ao que estabelece a Lei de Acesso à Informação e aproxima a comunidade da Casa. É um grande avanço e com o apoio do Senado iremos difundir as informações e o conhecimento com as demais Câmaras do estado”, enfatizou.

Responsável por concretizar a parceria com o órgão, a senadora Kátia Abreu reforçou que a parceria representa um salto para o legislativo da Capital. “A Câmara de Palmas será modelo, referência para o Tocantins, como uma Casa de Leis moderna, que possibilita transparência aos seus atos e que possuirá servidores ainda mais capacitados”, pontuou.

A partir da assinatura do termo de parceria, técnicos ILB que atuam no programa Interlegis virão a Palmas para iniciar a implantação do processo. Sobre a parceria, o diretor do Instituto, Antônio Helder Medeiros ressaltou, “o protocolo visa oferecer um intercâmbio técnico de conhecimento, informações, especialização de recursos humanos e instrumentos que contribuem para o desenvolvimento institucional”.

O diretor Geral da Câmara de Palmas, João Paulo Cesar Lima salientou a relevância da iniciativa. “A Câmara de Palmas cumpre o seu papel de buscar parcerias para implementar ferramentas que modernizem e propiciem mais lisura às suas ações”, frisou.

Interlegis

Executado pelo Instituto Legislativo Brasileiro, o Interlegis é um programa do Senado Federal, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que tem como objetivo modernizar e integrar o poder legislativo e promover maior transparência. (Do Portal Agora-TO)