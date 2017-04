Governo do Estado viabiliza parcerias aos municípios para a Temporada de Praias 2017

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), apoiou a realização do Encontro Estadual da Temporada de Praias 2017. O evento foi promovido pela Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Tocantins (SPU-TO), no auditório do Memorial Coluna Prestes, em Palmas.

O objetivo do encontro foi fortalecer a Temporada de Praias no Tocantins, com a parceria entre as instituições, fomentando a economia por meio do turismo e a geração de renda da população local. Segundo James Possap, superintendente de Turismo da Seden, a realização deste evento é fundamental para o desenvolvimento turístico do Estado. “As praias são os recursos naturais que mais atraem turistas para o Tocantins. São 79 municípios banhados por rios federais, de cuidado da SPU, e foram convidados a estar aqui hoje para conhecerem os passos para realizar uma Temporada de forma adequada”, relatou o superintendente. Os principais rios federais no Estado são o Tocantins e o Araguaia.

De acordo com James Possap, a Seden tem promovido reuniões para viabilizar a realização da Temporada, seja por meio da obtenção das licenças, seja por meio de alternativas de recursos financeiros. “A Seden produziu para os municípios o Manual da Temporada de Praias, pelo qual os gestores têm o passo a passo para ter uma praia licenciada, segura e com boa estrutura para a população. Mas o maior desafio a ser enfrentado é a questão dos recursos, e encontros desta natureza mostram aos gestores como inovar e buscar mais parcerias”, explicou superintendente. O Manual pode ser baixado gratuitamente no site da Seden, clicando neste link.

Para o superintendente do Patrimônio da União no Tocantins, Lúcio Alfenas, este evento teve um caráter principalmente de orientação. “A SPU tem como missão cuidar do patrimônio da união, como os rios federais, e somos nós que damos a outorga aos municípios para usufruírem das praias. Fazemos isso com os nossos parceiros, como a Seden, o Corpo de Bombeiros, o Naturatins, a Polícia Militar e a Marinha. Os novos gestores puderam ter nesse encontro uma oportunidade para conhecer os trâmites de como montar uma estrutura de praias de forma regular e fomentar o turismo em seus municípios”, disse Lúcio Alfenas.

Expectativas dos gestores

Cerca de 60 gestores participaram do evento, entre prefeitos e secretários municipais. A busca por recursos e parceiros foi o principal motivo da presença de Leonete Cruz Mesquita Martins, secretária de Turismo, Meio Ambiente, Juventude e Esportes do município de Araguacema. “Além da orientação que tivemos da SPU, a alternativa para obtenção de recursos é fundamental. Também queremos firmar apoio com a Marinha, a Polícia Militar e o Naturatins”, enumerou a secretária. Araguacema, no norte do Tocantins, abriga a famosa praia da Gaivota, no Rio Araguaia, uma das mais visitadas no Estado, com fluxo de 100 mil turistas em 2016, principalmente dos estados de Goiás, Tocantins e São Paulo.

Para Raimunda Virgilene Sousa de Oliveira, prefeita de Barra do Ouro, município às margens do Rio Tocantins, o evento esclareceu os processos para reativação da praia. “Estamos sem temporada há seis anos e, com o apoio do Governo do Estado, queremos reativar a praia, incentivando o turismo no nosso município”, disse a prefeita. Barra do Ouro dista 470 km da capital, Palmas, e tem 5.200 habitantes.

Também participaram do evento, o vereador Milton Neres, representando o deputado federal Lázaro Botelho; o assessor executivo da Secretaria do Patrimônio da União, Antonio Roberto; o capitão da Marinha do Brasil, Silvio Cesar Rocha de Sá; o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, Carlos Eduardo de Souza Farias; e a engenheira ambiental e bióloga do Instituto Natureza do Tocantins, Larissa da Silva Cintra Caroline Bueto. (Do Portal Agora-TO)