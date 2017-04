Ministério Público de Contas quer inspeção no Sistema de Tecnologia do DETRAN

Requerimento do Ministério Público de Contas (MPC/TO) solicita inspeção no Sistema de Tecnologia da Informação (TI) do Departamento de Trânsito do Estado do Tocantins (DETRAN/TO), de 2011 até os dias atuais, em razão de indícios de violação de segurança da informação.

De acordo com o Requerimento, protocolado na tarde de terça-feira, 11, pelo procurador-geral de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues, uma auditoria, concluída em janeiro desse ano, pela Controladoria Geral do Estado (CGE), a pedido do Ministério Público Estadual (MPE), apontou suspeita de vulnerabilidade do sistema de Tecnologia da Informação do DETRAN, o qual estaria permitindo a efetivação de isenções e cancelamentos de débitos junto ao Departamento de Transito do Tocantins. No relatório da auditoria da CGE, há relatos de dificuldade da equipe em obter esclarecimento dos fatos, “pelo contrário, o que redundou em sérios óbices para a análise da realidade da situação dos sistemas de Tecnologia da Informação da Autarquia”, destaca o documento. A solicitação do Ministério Público de Contas será analisada pela relatoria competente do TCE/TO. Clique aqui e confira a íntegra do Requerimento. (Do Portal Agora-TO)