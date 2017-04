Seagro divulga regulamento sanitário para exposição de animais na Agrotins 2017

A Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), por meio da Diretoria de Políticas Públicas para Pecuária informa aos expositores de animais, caprinos, equinos, aves e bovinos que vão participar da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins Brasil 2017), sobre as normas do regulamento sanitário geral para a exposição dos animais no evento. A Feira ocorre de 9 a 13 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas, na TO-050, saída para Porto Nacional.

No regulamento constam os critérios como, horários de chegada e saída de animais; exames laboratoriais; Guia de Trânsito Animal (GTA); dentre outros. De acordo com o zootecnista e gerente de Biotecnologia Animal da Seagro, Alan Oliveira, é importante que os expositores sigam corretamente os passos para participar da exposição. “Todos os animais participantes da feira deverão apresentar os pré-requisitos sanitários exigidos pelos órgãos de controle de sanidade do Estado. Os requisitos estão no site agrotins.to.gov.br/regulamento”, informou.

Oliveira informa ainda que, a Secretaria da Agricultura emitirá o contrato de concessão individual, mediante pagamento prévio de locação diária solicitada para exposição de seus animais.

Feirão

Para a participação de bovinos no Feirão de Reprodutores de Corte e Leite deverá apresentar a Guia de Trânsito Animal (GTA), Registro Genealógico e possuir Avaliação Genética, como também, os pré-requisitos sanitários.

Agrotins

A Feira é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e da Pecuária (Seagro) e suas vinculadas, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) e Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), e demais instituições públicas e privadas ligadas ao setor produtivo agropecuário.

Serviço – o regulamento está disponível para os interessados no link – http://agrotins.to.gov.br/regulamento/ ou podem ligar para o telefone (63) 3218-2121.