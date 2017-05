A Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor de Palmas definiu, em reunião no auditório do Instituto de Municipal de Planejamento Urbano de Palmas (Impup), a realização de audiência pública no dia 05 de julho, marcada para às 9 horas da manhã, na Escola Municipal de Tempo Integral Euridice Ferreira de Melo.

A audiência será aberto à toda sociedade palmense e a Comissão pretende apresentar o diagnóstico dos estudos que envolvem a revisão e deliberar sobre os assuntos pertinentes ao Plano Diretor de Palmas.

Também foi decidido que, nesta quarta-feira, 03, às 15 horas, acontece a reunião de técnicos e representantes de universidades e demais instituições de ensino de Palmas para tratar do eixo de mudanças climáticas. Conforme explica o presidente do Impup, Ephim Shluger: “Palmas está bem avançada quanto aos impactos causados pelas mudanças climáticas no mundo, por isso devemos reunir profissionais ligados ao meio educacional e técnicos deste eixo para discutirmos as melhores estratégias e diretrizes para nossas Capital”.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e coordenador da Comissão Especial de Revisão do Plano Diretor de Palmas, Ricardo Ayres, explicou que duas novas reuniões foram marcadas para este mês de maio, uma extraordinária no dia 15 e outra ordinária no dia 29.

“Além dessas reuniões, temos nossas equipes trabalhando incansavelmente no desenvolvimento da revisão, queremos que no dia 05 de julho a população tenha a oportunidade conhecer em detalhes os diagnósticos apontados pelos nossos técnicos. Estamos fazendo tudo com a maior transparência possível”, enfatizou Ricardo Ayres.(Do Site Agora-TO)