Escolas que realizam projetos de educação ambiental podem ser premiadas

A primeira edição do Prêmio Mérito Ambiental traz entre suas seis categorias um troféu dedicado à educação ambiental. É o Troféu Escola de Educação Ambiental, que vai premiar três instituições de ensino públicas ou privadas que realizem projetos de incentivo ao consumo sustentável e de preservação do meio ambiente. O Prêmio é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh).

Considerando que a escola tem grande responsabilidade na formação cidadã, a ideia é estimular as instituições escolares a executarem ações que ajudem crianças e jovens a entenderem a importância de se preservar os recursos naturais e viver de uma forma sustentável. Projetos que trabalhem ideias como o plantio de mudas, coleta seletiva, consumo sustentável e economia de água são alguns exemplos de trabalhos que podem concorrer à premiação.

A secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Meire Carreira, considera esta uma das categorias mais importantes do Prêmio, “por se tratar de educação ambiental, capaz de incentivar nas novas gerações uma tomada de consciência da realidade global, da importância de começar novas práticas hoje para conservar a vida no futuro, com responsabilidade e sustentabilidade”.

Inscrições

As inscrições para o Prêmio Mérito Ambiental podem ser feitas no endereço www.semarh.to.gov.br/premiomeritoambiental até o dia 11 de maio. A premiação deve ser realizada durante a Semana do Meio Ambiente, cujo dia mundial é celebrado em 05 de junho.

O Prêmio vai homenagear pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado por meio de projetos ou trabalhos que estimulem, defendam ou executem ações em prol da preservação e a defesa do meio ambiente no Estado do Tocantins.

Ao todo serão entregues 19 prêmios (comenda ou troféu, acompanhados de certificado) aos vencedores inscritos em seis categorias, sendo elas: Comenda Jornalismo Ambiental (três outorgas a produções jornalísticas – textual, televisiva e radiofônica, com premiação do(a) autor(a) e veículo que realizou a publicação); Troféu Responsabilidade Ambiental (seis outorgas empresas, universidades, organizações não governamentais, associações, entidades civis e profissionais da área ambiental); Comenda Boas Práticas Sustentáveis (três outorgas a proprietários rurais ou agricultores familiares); Troféu Escola de Educação Ambiental (três outorgas a unidades escolares, públicas ou privadas); Troféu Cidade Sustentável (três outorgas para Gestões Municipais) e Troféu Mérito Ambiental (uma outorga a Comitê de Bacia Hidrográfica). (Do Site Agora-TO)