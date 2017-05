Governador Marcelo Miranda recebe prefeito de Palmas em reunião de trabalho

Welcome! Log into your account

Também participaram da reunião, o deputado estadual Alan Barbieiro; o secretário de Urbanização e Regularização Fundiária de Palmas, Ricardo Ayres; o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Télio Leão Ayres; e o secretário da Casa Civil do município de Palmas, Adir Gentil.(Do Site Agora-TO)

O secretário de Estado da Articulação Política, João Emídio, que também esteve presente, destacou a importância do encontro. “Foram acertados alguns pontos de agenda de trabalho e o governador recebeu o prefeito para dar andamento a essa agenda. E o mais importante é que quem ganha com isso é a população de Palmas”, destacou.

Durante a reunião, ficou acordado que os gestores voltarão a se reunir para discutir assuntos de interesse comum. O prefeito de Palmas, Carlos Amastha, defendeu a importância do encontro com o governador Marcelo Miranda. “A ideia é qualificar o debate”, defendeu.

O governador do Tocantins, Marcelo Miranda recebeu em seu gabinete no Palácio Araguaia, o prefeito de Palmas, Carlos Amastha. Na reunião de trabalho, foram discutidos temas como o uso de energia solar, transporte intermunicipal, políticas de ciência e tecnologia, e regularização fundiária.

