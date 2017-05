Hospital Geral de Palmas (HGP) ganha 96 leitos e 48 quartos, e anuncia fim da tenda

Com mais conforto e comodidade, os pacientes que estão acomodados na tenda do Hospital Geral de Palmas (HGP), desde 2013, irão ganhar, a partir desta segunda-feira,08, o segundo andar da ala de internação.

São 96 leitos de enfermaria e 48 quartos que serão inaugurados nesta segunda-feira, 8, e que dará fim à tenda existente há alguns anos. Eles serão encaminhados com todo cuidado e suporte para a nova ala, por meio de três elevadores hospitalares.

A obra foi vistoriada na ultima quarta-feira, 3, pelo governador Marcelo Miranda, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Marcos Musafir; representantes da empresa LDN, que é responsável pela obra; e secretários de Estado.

Internado na tenda do hospital há dois dias, o agricultor familiar Nelson Gonçalves, de 60 anos, comemorou o fim do local. “Muito bom. Vamos ter mais conforto. Fiquei feliz demais. Há tempos, as pessoas esperavam por isso”, disse. A esposa de Gonçalves, Maria Luiza Domingues, contou que eles vieram do município de Goianorte e que estão sendo muito bem assistidos. “Só tenho a agradecer. O novo espaço vai acomodar bem melhor as pessoas”, frisou.

“Por determinação do governador Marcelo Miranda, ocorre, neste final de semana, uma força-tarefa para transferência desses pacientes. A nova ala irá proporcionar mais dignidade e humanização às pessoas que precisam de atendimento. Foi um compromisso assumido com a população. São mais de 84 milhões investidos para atender melhor quem precisa e merece”, frisou o secretário. A segunda etapa da obra deve ser entregue em agosto deste ano.

Marcos Musafir falou também a respeito das obras do centro cirúrgico. “Elas continuam e a previsão é de que, em 10 meses, a obra esteja concluída, sendo o prazo para chegada de equipamento. Serão mais 10 salas de cirurgias”, destacou.

“O momento é de nos unirmos para uma saúde bem melhor no nosso estado. Aproveito para parabenizar o trabalho dos profissionais da saúde. O que queremos é uma saúde humanizada. Essa obra significa que vamos virar uma página”, destacou o governador Marcelo Miranda.

O arquiteto, supervisor e representante da empresa LDN, que é responsável pela obra, Ruy Neto, explicou que 54% das obras já foram finalizadas. “Após a conclusão da obra, o tamanho do hospital irá dobrar”, enfatizou. (Do Site Agora-TO)