Visando alertar a população sobre o grande número de mortes e feridos no trânsito, a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) fará várias ações dentro da programação do ‘Maio Amarelo’. Criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, pautada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), que editou, em março de 2010, uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito, o Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil”.

Para mobilizar toda sociedade para discutir o tema, a SMT, por meio do Departamento de Educação para Trânsito, intensificará as ações educativas nas escolas municipais, estaduais e particulares, nas empresas, faculdades e também atenderá servidores e usuários do CRER. Haverá também a realização do Curso de Direção Defensiva – aberto aos servidores da Prefeitura de Goiânia, entre os dias 16 e 19 de maio, além de ações sociais, como a coleta de cadeirinhas usadas para distribuição na Maternidade Nascer Cidadão e UPA Noroeste, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Segundo o diretor do Departamento de Educação para o Trânsito, Horácio Ferreira, as ações visam “estimular o cidadão a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada um, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito’.

O cronograma conta também com a participação dos agentes de trânsito na Jornada da Cidadania, organizada pela PUC Goiás, no Campus II, nos dias 25 e 26 de maio. Na ocasião, a SMT promoverá palestras com os temas: Mobilidade Urbana; Direção Defensiva e Codução sobre duas rodas. Haverá um stand para que alunos e comunidade possam tirar dúvidas sobre o trânsito, com entrega de brindes, em parceria com o projeto Vida no Trânsito. “Levaremos nossa lona interativa (tabuleiro gigante onde a criança é peça do jogo) que faz muito sucesso em nossos eventos em escolas e mutirões”, afirma Horácio Ferreira.

A Prefeitura também fechou pareceria com o DETRAN-GO a realização de Blitze educativas por diversas vias da Capital. “Até o dia 17 de maio, cinco regiões da cidade, com grande fluxo de condutores, receberão ações de panfletagem e dicas, onde pretendemos abordar centenas de motoristas para conscientizar, sobretudo, sensibilizar para que todo mês de maio tenha o espírito de civilidade empregado no Maio Amarelo”, conclui Horácio.

