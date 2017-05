Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero é realizado em junho

Com o objetivo de estimular e promover a conscientização da população, a Prefeitura de Goiânia apoia o II Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás (DIGO), que será realizado entre os dias 1 e 4 de junho na Capital. Estão inscritos no festival curtas e longas-metragens de gêneros que abordam a sexualidade humana em suas diversas formas de expressão. Os filmes foram produzidos a partir de 2015 e tem no máximo 25 minutos de duração. A lista contendo o nome de todos os filmes selecionados para o festival será divulgada até 10 de maio.

Inscrições para o Enem começam dia 8 de maio

Candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2017 devem ficar atentos ao período de inscrição, que começa dia 8, segunda-feira, e vai até 19 de maio, sexta. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), por meio do link Página do Participante. A taxa é R$ 82 e pode ser paga até o dia 24 de maio em qualquer agência bancária, em lotéricas ou nos Correios. A presidente do Inep, Maria Inês Fini, lembra que podem pleitear gratuidade os concluintes de escola pública no ensino médio, os já declarados no CadÚnico e os que se enquadram nas exigências da Lei nº 12.799 (que dispõe sobre a isenção em processos seletivos a instituições federais de ensino superior).

Concurso Programa Agrinho recebe inscritos até o dia 12

Escolas e Cmeis de Goiânia podem participar do Programa que inclui formação de professores e Concurso de redação e desenho. Instituições educacionais da capital interessadas em participar do Concurso Programa Agrinho têm até o dia 12 de maio para entregar ficha de inscrição nas coordenadorias regionais de Educação (da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). A ação é destinada a professores e alunos da educação especial, ensino fundamental e educação infantil. O concurso é realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-GO), em parceria com a SME. O objetivo do programa é incentivar a prática pedagógica através de projetos que contemplem a construção do conhecimento, com temas que trabalhem a sustentabilidade e melhoria da qualidade de vida. Neste ano, a temática do Concurso Programa Agrinho é “Saber e atuar para melhorar o mundo: Fontes de energias renováveis”.

Seduce promove seminário sobre relações étnico-raciais

A secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), por meio da superintendência Executiva de Educação/superintendência de Ensino Fundamental realizará, entre os dias 29 e 31 de maio, realiza a 1ª etapa do Seminário Estadual de Educação para as Relações Étnico Raciais. A programação prevê apresentações culturais, conferência, mesas redondas, minicursos, oficinas e roda de conversa. Ao todo, 500 profissionais da Educação participarão do evento que acontecerá em duas datas distintas ao longo do ano. O seminário tem o objetivo de sensibilizar e despertar os educadores da rede pública estadual de ensino quanto à implementação das Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais, para o ensino de História e cultura afro-brasileira, africana e indígena.