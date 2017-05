Trilha noturna é atração no Parque Zoológico

Alunos da Eaja participam de visitas orientadas em busca da observação de animais com hábitos noturnos

Daniela Rezende

Aprendizagem, contato com a natureza e muito conhecimento são alguns dos objetivos do projeto Zoo Noturno, voltado aos alunos da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja) de Goiânia. No último dia 4, foi a vez dos educandos da Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira, do Conjunto Cachoeira Dourada, participarem da ação que inclui aventura noturna pelo Parque Zoológico de Goiânia.

Cerca de 50 estudantes integraram a ação, proposta pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) em parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). Acompanhados por educadores ambientais e técnicos do parque, os participantes foram envolvidos em um clima de descontração e mistério na busca da observação dos animais de hábitos noturnos, que dificilmente são vistos à luz do dia.

De acordo com Sônia Regina, coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental do Parque Zoológico, a trilha tem a especificidade de ser realizada no período noturno. “As atividades atendem os alunos que não possuem condições de visitar o Zoológico durante o dia, por se tratar de uma maioria de trabalhadores. Então, eles são estimulados a contemplar esse espaço, que também é educacional”, afirma.

Para Luana Israel de Sousa, diretora da Escola Municipal Pedro Xavier Teixeira, a visita ao Zoológico à noite é enriquecedora. “A atividade proporciona um momento que dificilmente temos oportunidade de presenciar. Temos alunos, inclusive idosos, que nunca foram ao Zoológico e podem durante a trilha conhecer o Parque sobre outro ponto de vista. Em 2015, durante outra visita, ficamos emocionados quando o hipopótamo nos recebeu de forma bem interativa”, relata.

“É bom sair da rotina e ter uma aula diferente. “Passeio muito bom! Ver como os animais vivem é uma novidade. Eu agradeço pela oportunidade de fazer a visita com os alunos da Eaja. O projeto é ótimo e a organização está de parabéns. Que outros alunos também possam vir ter essa experiência”, ressalta a aluna da rede municipal, Denise Machado, 50 anos.

Projeto

O projeto Zoo Noturno ocorre desde 2014 e já atendeu cerca de 2,8 mil alunos de 56 escolas municipais de Goiânia. A visita possibilita o contato próximo e a visualização de animais do bioma cerrado como a jaguatirica, onça-pintada, tamanduá bandeira, veado-catingueiro, coruja orelhuda e lobo guará.

Antes de realizar as trilhas pedagógicas pelo Parque Zoológico, os alunos do noturno assistem palestra, organizada pela equipe formada por profissionais de diversas áreas como biologia, pedagogia, geografia e educação física. A partir das orientações, os alunos são chamados a conhecer os aspectos da morfologia desses animais especialmente adaptados para o hábito noturno e as principais ameaças da conservação das espécies.

O passeio gratuito orientado pelos professores da SME é pré-agendado conforme solicitação das unidades educacionais. As visitas podem ser agendadas no Núcleo de Educação Ambiental do Parque Zoológico de Goiânia, pelo telefone 3524-2391.