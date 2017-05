Hospital Araújo Jorge promove Feijoada Beneficente

Com 27 anos de tradição, misturando uma deliciosa feijoada, temperada com solidariedade e boa música, a Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), por meio da Coordenação de Voluntários do Hospital Araújo Jorge, realizará no dia 20 de maio, sábado, das 12h às 14h, a 27ª Feijoada Beneficente, na Churrascaria do Clube Ferreira Pacheco.

Os convidados poderão assistir ao show musical dos cantores Willian José e Miriam, que apresentarão músicas da MPB, Banda Página 3, dentre outras apresentações culturais organizadas pela equipe de voluntários do Hospital Araújo Jorge.

Os convites estão sendo comercializados na Coordenação de Voluntários do Hospital Araújo Jorge e o investimento é R$ 35,00 (trinta reais) por pessoa, sendo que crianças menores de oito anos não pagam. Na compra acima de 10 convites a entrega será gratuita na região de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

Toda a renda obtida com a feijoada será revertida para o combate ao câncer, por isso, contamos com a participação da sociedade.

Juntos contra o câncer, pela vida!

Serviço:

27ª Feijoada Beneficente da ACCG

Data: 20/05/2017

Horário: das 12h às 14h

Local: Churrascaria do Clube Ferreira Pacheco

Informações: Assessoria de Comunicação da ACCG

62 3243-7141 / 3243-7285