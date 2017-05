Atrito entre o vereador Paulo Magalhães e Felisberto Tavares ganha ponto final

Marcione Barreira

No início do mês de abril, a Tribuna entrevistou com exclusividade o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), Felisberto Tavares (PR). Na ocasião, o secretário falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo órgão, pela prefeitura de Goiânia e de outros assuntos pertencentes à política. Em certo ponto do diálogo, o secretário foi indagado sobre um desentendimento que ocorreu entre ele e vereador Paulo Magalhães (SDD), a quem Felisberto acusou de agressão. Inclusive, o secretário citou outros casos de violência envolvendo Magalhães. Em audiência realizada dia 5 de maio de 2017, no 1º Juizado Especial Civil que tratou sobre a acusação, ficou acordado que o secretário publicaria uma nota de esclarecimento acerca dos mesmos fatos descritos naquela edição.

Confira o conteúdo da nota:

“Por força de uma composição civil realizada no 1º Juizado Especial Criminal, com a anuência das partes, venho informar a todos que, em decorrência do fato publicado na edição 1550, de n 30 (sic), deste jornal, passo a informar que não existe nenhum processo criminal em desfavor do vereador Paulo Magalhãs. Por fim, me retrato de todo constrangimento causado ao vereador, informo que desconheço qualquer fato que desabone a conduta do vereador.”

“É preciso aprovar a antecipação das eleições presidencial e do Congresso Nacional”

Senador Ronaldo Caiado (DEM), depois que delações revelaram que o presidente Michel Temer deu aval para o dono da JBS comprar o silêncio de Eduardo Cunha

Rápidas

Governo anuncia R$ 12 milhões para a construção de 500 abrigos em pontos de ônibus pela Capital.

…

A verba é oriunda do programa Goiás na Frente lançado pelo governo estadual em março.

O governador Marconi Perillo se deu bem na entrevista coletiva que concedeu na terça-feira.

…

Na ocasião, respondeu todas as perguntas dos jornalistas sobre supostas doações ilegais da Odebrecht.

PEC

A PEC do teto dos gastos públicos que gerou várias discussões finalmente teve seu capítulo final na última semana. A proposta foi aprovada em segunda votação pelo plenário na Assembleia Legislativa na noite da última quarta-feira, 17.

Emendas

A proposta foi aprovada com as emendas já acatadas pelo relator do projeto, Gustavo Sebba (PSDB), e a emenda do grupo de seis parlamentares da base aliada que negociou com o Governo do Estado mudanças na PEC.

As emendas

As modificações acertadas com os parlamentares asseguraram a manutenção de direitos e garantias dos servidores públicos, como quinquênios e concursos públicos, progressões para trabalhadores da Saúde e reajustes para os da Educação, além da manutenção dos incentivos fiscais.

Cargos comissionados

A Comissão Mista da Assembleia Legislativa aprovou na última quinta-feira, 18, o projeto de lei que cria 800 novos cargos comissionados na administração estadual. Agora, a matéria será encaminhada para duas votações em Plenário.

Do executivo

Desta vez, a proposta veio do executivo para o legislativo conforme parâmetros legais para este caso. A propositura foi fruto de uma emenda patrocinada pelo líder do governo, Francisco Oliveira (PSDB), posteriormente suspensa pela juíza Suelenita Soares, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual.

Se aprovada

Em caso de aprovação do projeto serão criadas 800 novas vagas. Do total, 548 vagas serão destinadas às unidades do Vapt Vup em todo o Estado, 150 serão absorvidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e 102 serão preenchidas pelo Gabinete Militar da Governadoria.

Transporte público

Depois de firmar acordo com o Estado, as empresas de transporte coletivo se comprometeram a fazer os investimentos necessários para a melhoria do sistema. O primeiro é a implantação e manutenção das câmeras de monitoramento do Eixo Anhanguera.

CEI das Contas

Vice-prefeito na gestão de Paulo Garcia e atual secretário de Planejamento da Prefeitura de Goiânia, Agenor Mariano foi à Câmara dos Vereadores na última semana para prestar esclarecimentos na Comissão Especial de Inquérito (CEI) das Contas da Prefeitura.

A CEI

A comissão investiga possíveis irregularidades nas contas públicas, contratos e convênios firmados pelo município, de 2008 a 2016, sob as gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia.

Componentes

A Comissão, instalada em 23 de fevereiro de 2017, é presidida por Zander Fábio (PEN), tem relatoria de Jorge Kajuru (PRP) e como membros Priscilla Tejota (PSD), Oseias Varão (PSB), Jair Diamantino (PSDC), Kleybe Morais (PSDC) e Edson Automóveis (PMN).

Novo RG

O vice governador José Eliton (PSDB, foto) participou na quarta-feira, 17, do lançamento do novo modelo de RG que passa a ser emitida para todo o estado a partir de agora pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil. A nova identidade contém digitalização das biometrias, incluindo a fotografia feita na hora, impressões e assinatura digitais. O documento será emitido em curto prazo, passando de 40 dias para sete dias no interior e de 30 dias para três dias na capital.