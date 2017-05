Gestão de Iris entra nos trilhos

Fim da greve da Educação mostra força do diálogo e da administração de Iris Rezende

Manoel Messias Rodrigues

Nas últimas semanas, a prefeitura tem intensificado suas ações por toda Goiânia, situação bem diferente daquela que se via há menos de dois mês. Obras paradas foram retomadas e serviços básicos como educação e saúde começam a entrar nos trilhos.

Com isso, a credibilidade de Iris Rezende como gestor tem dado sinais de recuperação. Entretanto, só será possível traçar um diagnóstico mais exato nos próximos meses quando a administração terá completado seis meses de gestão.

O relacionamento do prefeito com o legislativo tem ajudado o prefeito a trabalhar com mais tranquilidade. Apesar de não ser um relacionamento como foi nas duas últimas vezes que governou Goiânia, Iris tem conseguido amenizar as insatisfações com diálogo e com o apoio de alguns parlamentares.

Uma das mais recentes demonstrações do poder do diálogo foi o fim da greve na educação municipal que já durava 37 dias. Com a decisão, o atendimento nas escolas municipais e centros de educação infantil voltaram à normalidade na terça-feira, 23. O fim da greve da educação representa uma importante vitória para Iris.

Apesar do contexto financeiro desfavorável enfrentado pela Prefeitura de Goiânia, a Secretaria Municipal da Educação (SME) tem feito esforços e tem conseguido cumprir com os compromissos assumidos com a categoria no início do ano.

Acordo com a Educação

Entre essas medidas estão a concessão reajuste da data base aos administrativos com valores retroativos a janeiro, criação do programa de manutenção permanente das escolas, convocação de mais de 2 mil concursados e aumento do salário dos professores em 7,64% que passaram a receber acima do piso nacional.

Com o objetivo de promover ações pedagógicas, foi criado o Projeto Educação Ambiental nos Parques que disponibiliza equipes de educadores ambientais para atender a população.

Secretário da SME, Marcelo Costa ressaltou que as ações da Prefeitura são fruto do planejamento, após o diagnóstico e reforma administrativa realizada na SME. “A pedido do prefeito, passamos por intensa reformulação administrativa para que pudéssemos melhorar e valorizar, não só a parte estrutural da Educação, mas também os trabalhadores”.

O secretário enfatizou que, desde janeiro, as iniciativas da gestão na área educacional têm sido objeto de diálogo entre representações da categoria e, de forma transparente, a construção de soluções têm sido anunciadas para os servidores.

A reposição dos dias letivos será acompanhada pela SME para garantir que a carga horária e os dias letivos previstos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sejam cumpridos. O movimento grevista atingiu 5% das unidades educacionais municipais.

Sinais da retomada estão por toda a cidade

Paradas desde o ano passado quando uma contrapartida de cerca de R$ 11 milhões ao governo federal deixou de ser repassada, as obras do BRT foram retomadas em abril.

As obras estão a pleno favor com previsão para conclusão em dois anos. “Muitas obras em Goiânia, tocadas em parceria com o Governo Federal, estão paralisadas por falta de contrapartida da prefeitura. A administração Iris vem equacionando esses problemas”, diz o secretário de Governo, Samuel Almeida.

Para tornar a administração municipal mais célere, a Segov propôs iniciativas para o desenvolvimento de ações e procedimentos internos da prefeitura, entre elas: a aceleração dos processos da Unidade de Coordenação de Execução de Projetos (UCPA), que permitiu restabelecer os contatos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), retomando a execução do Programa “Cidades Emergentes e Sustentáveis”, por meio de Cooperação Técnica.

No mês de março, a Prefeitura, via Segov, firmou Termo de Cooperação com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese). O ato visou a implementação de ações que proporcionem a realização de estudos e ações focadas no aprimoramento da gestão pública e na melhoria das condições de vida da população de Goiânia e Região Metropolitana, permitindo elevar a capital goiana, até o ano de 2033, a um dos dez municípios brasileiros com melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás, a Segov iniciou o diálogo com os atores da Coleta Seletiva, entre Cooperativas de Catadores, entidades de fomento e demais parceiros, articulado com outras Secretarias com o propósito de reassumir as ações inerentes à Prefeitura de Goiânia no que diz respeito à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Recapeamento

Marca de Iris em administrações anteriores, o trabalho relacionado à malha asfaltica é visível em muitos setores da cidade. Na última semana, por exemplo, o trabalho de revitalização do asfalto de ruas e avenidas do Parque Amazônia foram iniciados.

O titular da Secretaria de infraestrutura Fernando Cozzette diz que o trabalho da prefeitura vai continuar. “É por isto que contamos neste momento com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade para sinalizar e controlar o fluxo de veículos durante a execução dos serviços.

O trabalho, iniciado por determinação do prefeito Iris Rezende, consiste na retirada do asfalto antigo que apresenta irregularidades e na aplicação de uma nova camada asfáltica.

Paralelamente à execução dessas obras, a gestão municipal está avançando nos trâmites para a obtenção de recursos, na ordem de US$ 100 milhões, para reconstrução asfáltica de mais de 100 bairros da Capital.

Interatividade

Modernizar a prefeitura e promovera a interação da gestão com a população é um dos objetivos de Iris. Assim, em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), a prefeitura passou a disponibilizar o canal de comunicação pelo WhatsApp, número (62) 98493-7229. Nele, o cidadão pode solicitar serviços como a operação tapa-buracos, limpeza de bocas de lobo, reposição de tampas de poços de visita e de bocas de lobo, troca de lâmpadas e outras ações