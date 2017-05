Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

O Museu de Arte de Goiânia (MAG) recebe, até 16 de julho, a exposição Oscilações entre o Real e o Infinito, da artista plástica Marilda Passos. A mostra com mais de 100 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos, técnicas mistas sobre papel e fotografias, é uma retrospectiva dos 25 anos de carreira da artista plástica goianiense e sucede as mostras de Sandro Torres e de Marcelo Solá no MAG. O catálogo da exposição inclui ainda um texto analítico da obra de Marilda assinado pelo crítico de arte José Neistein, de Washington, EUA, que dirigiu o Brazilian American Cultural Institute, na capital estadunidense, durante mais de três décadas. Entrada franca. Informações: (62) 3524-1789

Anfetamanos

A banda Anfetamanos, formada pelo psicólogo Jorge de Lima (guitarra) e Álvaro Krieger (voz e violão), mistura clássicos da MPB e do rock com uma boa pitada de humor. Vale a pena conferir. No próximo sábado tem show no Stoner Bar (Alameda Couto Magalhães, 287, Setor Bela Vista)

O Homem que Ainda Ri

O ator, diretor, escritor e poeta Marlos Pedrosa lança, dia 27, às 16h, o livro O Homem que Ainda Ri, da Editora Kelps, no circo do Itego em Artes Basileu França (Avenida Universitária, 1750, Leste Universitário), com apresentação dos Grupos Pau a Pique, Palhaçaria Teatral e Brinkatores.

A obra poética mostra que, mesmo diante das tarefas diárias e da ironia das redes sociais, o homem ainda pode rir inocente e verdadeiramente. O livro faz parte do “Literatura Cidadania – Poesia que brinca”, um projeto que busca incentivar a leitura das crianças nas escolas e inserir a arte literária nas instituições da capital.

59º Prêmio Jabuti abre inscrições

O 59º Prêmio Jabuti, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), está com as inscrições abertas. O mais tradicional e prestigiado prêmio do livro brasileiro conta com 29 categorias, incluindo as duas novas anunciadas no início do mês: “História em Quadrinhos” e “Livro Brasileiro Publicado no Exterior”. Podem ser inscritas, até o dia 18 de julho, obras publicadas em primeira edição, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016. As inscrições devem ser feitas pelo http://premiojabuti.com.br/.

Arnaldo Antunes e Paula Toller

Arnaldo Antunes e Paula Toller dividem o palco em um show exclusivo na próxima edição do Flamboyant In Concert. Será na terça, dia 30, às 19h30, no Deck Sul. Os ingressos podem ser trocados por notas ficais de compras no Shopping. Mais informações no site do shopping.

Palestra dos Doutores da Alegria

Os Doutores da Alegria, pioneiros no trabalho humanitário no País, vão falar sobre o tema Uma Experiência de Alegria em Meio à Adversidade em uma palestra promovida na Vitrine do Conhecimento, do Shopping Flamboyant.

Os ingressos pode ser trocados por um livro, no stand do Instituto, no piso 1 do Shopping.

Inclusão na Brinquedoteca

A Casa da Praça e o grupo Voluntários da Turminha oferecem o projeto Inclusão na Brinquedoteca, para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A brinquedoteca oferecerá 50% de desconto e seu espaço para que o grupo possa realizar diversas atividades lúdicas e educativas, nas manhãs de terças e quintas-feiras. Todas as brincadeiras terão acompanhamento da equipe multidisciplinar do Voluntários da Turminha. A Casa da Praça é um espaço recreativo que fica na Praça T-16, 71, no Setor Bueno.

Bibi Ferreira

Bibi Ferreira apresenta a turnê do espetáculo 4XBIBI no dia 11 de junho, no Teatro Rio Vermelho. Em comemoração aos 76 anos de carreira, ela empresta sua voz marcante para uma homenagem a nomes tão grandiosos como o seu, entre eles, Edith Piaf, Frank Sinatra, Carlos Gardel e Amália Rodrigues. A intérprete se apresenta acompanhada por um sexteto e sob a regência do maestro Flávio Mendes, responsável também pelos arranjos e direção musical..

Quasar

O Boticário foi buscar inspiração em três dos mais incríveis picos de surf do mundo para criar Quasar Surf. Pensado não apenas nos surfistas, mas nos homens que são amantes de todo o lifestyle envolvido no esporte, com espíritos jovens e inquietos. A fragrância combina ingredientes únicos dos três melhores pontos de surf: as flores do Pacífico (Frangipani Flower), as algas do Atlântico e as madeiras da Oceania (Sândalo Aborígine). A novidade já está disponível nas lojas da rede em todo país, no e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras do Boticário.