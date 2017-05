PM garante segurança preventiva e ostensiva na Pecuária 2017

A tradicional Pecuária de Goiânia começou nesta última sexta-feira, dia 19, em sua 72ª edição, e está com a segurança reforçada pela Polícia Militar, que destinou cerca de 450 policiais para o evento,com atuação diuturnamente de forma ostensiva e preventiva, direcionado conforme a especificidade de cada show. Um dos procedimentos adotados para coibir a criminalidade é uma triagem logo na entrada, evitando assim o acesso de drogas, armas de fogo e brancas no parque.

O evento acontece até o dia 28 de maio, no Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira, no setor Nova Vila. A estimativa é de que cerca de 400 mil pessoas frequentem as dependências do local.

Foram montadas estruturas que estarão presentes no palco e na arena de shows, com a presença policial militar, uma base móvel (comunitária) e outra fixa (central), além de equipes em duplas percorrendo todo o perímetro interno. No perímetro externo, viaturas posicionadas em locais estratégicos e outras no patrulhamento.

Comando de Policiamento da Capital