Abertas inscrições para coordenadores do Pronatec com bolsa de R$ 2 mil

Estão abertas as inscrições do Processo Seletivo Simplificado de Bolsistas para preencher os cargos de coordenadores do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) – Bolsa Formação. Interessados podem se inscrever até sexta-feira, dia 26, conforme o edital.

A inscrição para as vagas é gratuita e presencial. O valor da bolsa por 20 horas semanais será de R$ 2 mil mensais, com jornada de trabalho na Coordenação Pedagógica do Programa Pronatec, na Avenida Santos Dumont (Antiga 5ª. Avenida), Quadra 07, Lote 10, Sala 702 – Setor Vila Nova, Goiânia.

As vagas são para as seguintes áreas de formação: Psicologia, Veterinária ou Zootecnia, Gastronomia ou Alimentos ou Engenharia de Alimentos, Design de produto ou Design de moda, Química ou Engenharia Química ou Farmácia ou Processos Químicos, Embelezamento ou Imagem pessoal ou Cosmetologia ou Estética e cosmética.

Processo

A seleção será em fase única, de caráter classificatório e eliminatório, mediante análise de currículo, segundo critérios e pontuações discriminadas no edital. Acesse mais informações clicando aqui.