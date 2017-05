Educação para o trânsito chega a 17 mil estudantes em Goiânia

As mensagens de atenção pela vida do Maio Amarelo devem alcançar mais de 17 mil alunos durante a 72ª Edição da Exposição Agropecuária de Goiás, realizada no Parque de Exposições, na Nova Vila, em Goiânia, até o próximo dia 28. Por meio de parceria com a Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), o Departamento de Trânsito de Goiás está oferecendo palestras, abordagens educativas e divulgando o programa Detranzinho aos participantes do Projeto Escola, implantado há dez anos pela SGPA.

O Projeto Escola leva crianças e adolescentes de unidades de ensino das redes pública e privada para visitas monitoradas ao parque. Nesta edição, os alunos passeiam pelos estandes e participam de palestras sobre agronegócio e educação para o trânsito, oferecidas por meio da parceria com o Detran. Os riscos da combinação de álcool e direção e do excesso de velocidade; a necessidade do uso da cadeirinha, do assento de elevação, cinto de segurança e capacete e a responsabilidade de pedestres e ciclistas são destaques nas abordagens realizadas pelos educadores de trânsito.

As palestras são realizadas no Auditório da SGPA para os alunos que visitam o parque, até dia 26, das 8 às 11 horas e 14 às 17 horas. A expectativa é que sejam atendidos aproximadamente 17 mil alunos. O objetivo é levar informação de qualidade e sensibilizar os jovens para que adotem posturas seguras no trânsito.

A importância da conscientização das crianças e adolescentes para questões inerentes ao trânsito vai além da segurança pessoal. De acordo com a diretora Genne Viana, da Escola Municipal Telma Regina, de Aparecida de Goiânia, iniciativas como essas do Detran-GO e da SGPA, contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes. “Trabalhos como esse certamente farão com que, no futuro, tenhamos adultos mais responsáveis e um trânsito com menos imprudência e menos acidentes”, pondera a Genne.

Já a diretora da Escola Municipal Benedita Luiza, Patrícia de Cássia Moraes, que também acompanhava os alunos na visita monitorada, destacou que os alunos que são sensibilizados influenciam o comportamento dos pais. “As escolas estão sobrecarregadas e os professores atribulados com tantas responsabilidades . Por isso, é importante que parcerias como essa auxiliem na formação desses jovens”, enfatiza.

Segundo o presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, o trânsito é uma construção coletiva e seu resultado impacta de forma significativa toda população, desta forma, a solução tem que envolver toda a comunidade. “A SGPA é uma parceira significativa e tem nos auxiliado de forma ímpar, mostrando interesse na qualidade de vida dos goianos e abraçando o Maio Amarelo e a luta pela redução de acidentes.”, afirma Manoel Xavier.

“Nosso lema é educar para não punir, mas nos casos em que a conscientização não mostra resultados satisfatórios, temos que intervir de forma firme com a fiscalização”, explica. Por isso, o movimento Maio Amarelo merece atenção especial, pois é focado na educação para o trânsito. “Temos mais de 200 parceiros, entre CFCs, despachantes, igrejas, prefeituras, órgãos públicos, entidades de classe e empresas que estão nos auxiliando a multiplicar a mensagem de compartilhamento seguro e respeito mútuo nas vias”, ressalta.

Estande

No estande montado no Parque de Exposições, o Detran-GO conta com um simulador de direção, onde os visitantes podem vivenciar situações adversas no trânsito, como os riscos de dirigir sob efeito de álcool, aquaplanagem e outras. Os visitantes também podem conhecer a maquete do Detranzinho, projeto que consiste na transmissão de conhecimentos sobre trânsito em diferentes estágios. A maquete é uma mini-cidade montadas com blocos da Lego Education. O estande funciona das 8h às 24h.

O Maio Amarelo é um movimento mundial que conta com adesão de cerca de 30 países e surgiu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O objetivo é promover uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil organizada.

Gerência de Comunicação Detran-GO