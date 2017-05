Polícia Civil apresenta detalhes do assassinato de menino cometido pelo padrasto

A Polícia Civil apresentou nesta terça-feira, dia 23, detalhes do assassinato do menino Antônio Jorge Ferreira da Silva, de 9 anos, encontrado dentro de uma caixa de papelão, em Goiânia. A mãe do garoto, Jeannie da Silva de Oliveira, 27, e o companheiro dela, Renato Carvalho Lima, 20, foram presos suspeitos do crime. De acordo com as investigações, o homem confessou que enforcou a vítima, mas alegou que agiu a pedido da mãe. O homicídio foi cometido na sexta-feira (19), em uma casa no Setor Nunes de Morais.

Em depoimento, o jovem informou que matou o menino asfixiado. Em seguida, abandonou o corpo em um matagal perto da residência. No domingo, o casal foi à Central de Flagrantes, onde registrou um boletim de ocorrência dizendo que o menino havia sido sequestrado por traficantes de drogas da região e que só iriam entregá-lo mediante pagamento de uma dívida de R$ 850. “A história não era convincente, uma vez que Renato não soube explicar como adquiriu a dívida e quem seriam os credores. Também entrou em contradição ao mencionar as características dos sequestradores”, afirmou o delegado Valdemir Pereira da Silva.

Em interrogatório informal, foi pedido que Renato tirasse a camisa. A polícia notou arranhões no peito, costas e braços. Após mais algumas horas de interrogatório, acabou confessando o crime. Segundo ele, a mãe “não suportava mais o filho e não queria ter mais responsabilidade em sua criação”. Jeannie nega o crime, mas, segundo Valdemir, as provas contra a mãe são muito claras.