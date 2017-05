Governador defende integração de municípios no enfrentamento de desafios

De acordo com Marcelo Miranda, a iniciativa amplia a política de municipalização das ações do Governo do Estado. “Queremos agregar, fortalecer e ouvir os municípios. Todo o Estado será contemplado com a realização dos fóruns, porque entendemos que cada lugar tem suas potencialidades a serem exploradas. Significa a manutenção do diálogo, o fortalecimento local e regional, e mais: significa trabalho. De norte a sul desse Estado, precisamos criar um ambiente de reflexão sobre nossas ações enquanto gestores”, defendeu.

Marcelo Miranda destacou as potencialidades da região centro-norte do estado. “A vocação econômica dessa região é voltada, basicamente, para o campo. Hoje, a pecuária responde por 33% dessa vocação. A agricultura 29%, seguida do comércio. A indústria, por exemplo, contribui com 11% para o desenvolvimento econômico da região. No que se refere às exportações, o Estado exportou um volume de mais de 630 milhões de dólares em produtos, no ano passado. Desse total, mais de 224 milhões de dólares foram de responsabilidade da regional centro-norte, representando, assim, 35% do que vendemos”, apontou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Alexandro de Castro Silva, defendeu o trabalho conjunto entre Estado, municípios e iniciativa privada. “Temos trabalhado para atrair investimentos, gerar novos negócios, ampliar a geração de emprego e renda e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos tocantinenses. Este Fórum representa mais um passo no caminho que precisamos percorrer para atingir esse propósito. Estou certo de que com a união dos agentes envolvidos nos processos econômicos, como estamos vivenciando nesses dois dias, o resultado virá”, disse.

A prefeita do município de Guaraí, Lires Ferneda, destacou a importância do evento. “Esse é um momento importante, em que os municípios dessa região se unem para discutir temas de interesse comum para o desenvolvimento dessa região. Precisamos ter consciência que o desenvolvimento passa por um trabalho de planejamento, assim como estamos fazendo aqui no Fórum e cada município tem suas potencialidades que aqui se somam”, afirmou.

Representando os parceiros envolvidos com a realização do evento, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Roberto Pires, ressaltou que o Tocantins conta com um potencial natural de crescimento. “Estamos fomentando um eixo de desenvolvimento para o Tocantins. Só dessa forma vamos conseguir gerar emprego e renda. Entendo que o setor industrial é um setor importante, que contribui diretamente com esse cenário que tem se formado”, afirmou.

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, comemorou a realização do Fórum. “Nós acreditamos que para que ocorra o desenvolvimento social, antes precisa ocorrer o desenvolvimento econômico. E nós temos visto o desenvolvimento que o Tocantins vem alcançando nos últimos anos. Estamos no caminho certo ao fomentarmos discussões como estas que estão sendo feitas aqui”, ressaltou.

O Fórum é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciencia, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden); da Agência de Fomento do Tocantins; Banco do Empreendedor (BEM); Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins); Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social (Setas); e Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). O evento tem apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE).

Com o tema Desafios e Oportunidades da Indústria, Comércio, Serviços, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, desde essa terça-feira, 23, estão sendo abordados os desafios enfrentados na eficácia da gestão e a identificação de oportunidades para desenvolver os municípios, de acordo com seu potencial. Também fazem parte das discussões questões práticas da vivência administrativa, como a captação de recursos parlamentares e como aproveitar a cultura e o potencial turístico para promover o desenvolvimento socioeconômico.

Atividades

Após a abertura oficial do Fórum de Desenvolvimento Econômico, o governador Marcelo Miranda participou da palestra A Inovação que gera mudanças e a Liderança Criativa do século XXI; do talk show Tocantins na Rota do Desenvolvimento Econômico do Brasil e do Mundo; e da apresentação do Case de sucesso – Prefeitura em Ação, da prefeitura de Fátima (TO).

No período da tarde, a programação seguiu com workshops, palestra sobre o acesso a incentivos fiscais e a crédito, e rodada de negócios entre instituições financeiras e empresários da região.

Presenças

Além dos prefeitos, lideranças locais e parceiros, participaram da solenidade a vice-governadora, Claudia Lelis; os deputados estaduais Valdemar Junior e Osires Damaso, secretários de Estado, entre outras autoridades.

