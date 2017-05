Governador Marcelo Miranda reúne secretariado e mostra integração da equipe

Tuitar no Twitter

Unidade em torno de políticas públicas de governo. Essa foi uma das principais recomendações feitas pelo governador do Tocantins Marcelo Miranda, nessa quinta-feira, 25, à sua equipe de secretários, durante reunião no Palácio Araguaia. O encontro durou 15 horas e serviu para que os titulares dos órgãos compartilhassem as ações realizadas. Reforço à contenção de despesas e mais racionalidade no uso dos recursos também deram o tom ao encontro.

“Um dia dedicado especialmente para que as ações de cada pasta fossem compartilhadas, e, principalmente, para a apresentação de resultados. Esse encontro é mais uma demonstração de que o nosso governo está no caminho certo, tem unidade e, a cada dia, mostra-se mais fortalecido”, avaliou o governador, que não mencionou nenhuma alteração em seu secretariado e frisou que as atenções devem estar voltadas, exclusivamente, para um projeto de políticas de governo. “Não quero políticas partidárias sendo discutidas aqui. Eu quero resultados práticos”.

Na área econômica, embora o Estado apresente uma arrecadação considerada crescente, e esteja numa situação favorável em relação a outros estados do País, a orientação é não afrouxar o cinto. O controle das despesas com pessoal continua sendo uma das principais metas para o equilíbrio das contas, e para que o Tocantins não extrapole o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A equipe ressaltou como ponto muito positivo o pagamento feito em dia pelo governo dos salários dos servidores.

Marcelo Miranda cobrou mais políticas de atração de investimentos. Nessa área, o Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS) foi um dos mais comemorados. Em parceria com o Banco Mundial, o projeto prevê, principalmente, obras de infraestrutura rodoviária em 72 municípios do Estado, com investimentos de U$ 300 milhões.

Notícias positivas também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo (Seden), a exemplo da conclusão do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável (PDTIS) dos polos do Jalapão, Palmas e Cantão; e dos benefícios fiscais adotados pelo Estado. A conquista pelo governo da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), e o sucesso consolidado da Agrotins também foram elogiados.

O projeto que autoriza o governo a contrair empréstimo de R$ 600 milhões para “alavancar”, como disse o governador, obras de “grande importância para o Tocantins, em todas as áreas”, também foi citado durante o encontro. Na avaliação do governo, esses recursos impulsionariam o desenvolvimento socioeconômico na região. O projeto precisa da aprovação da Assembleia Legislativa, onde está tramitando.

A avaliação positiva da reunião foi unânime. “Um momento onde cada um pôde conhecer o que está sendo feito em todas as áreas. Um encontro de extrema importância para o governo”, afirmou o chefe da Casa Civil, Télio Ayres. “Essa integração fortalece as políticas de comunicação, porque esse compartilhamento de informações amplia nosso olhar para uma agenda cada vez mais positiva. Estamos muito satisfeitos”, garantiu a secretária da Comunicação, Kênia Borges.

Durante todo o dia, cada gestor teve a oportunidade de apresentar demandas, avanços e perspectivas de sua pasta. Além dos secretários e presidentes de autarquias, acompanhou o governador a vice-governadora Claudia Lelis. (Do Site Agora-TO)