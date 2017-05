Nota Quente Palmense dará prêmios de até 200 mil

O Programa Municipal de Incentivo à Emissão de Notas Fiscais de Serviços, também chamado de Nota Quente Palmense, vai conceder prêmios, por meio de sorteios. São prêmios mensais de R$ 10 mil, semestrais de R$ 50 mil e R$ 200 mil se ganhar o sorteio que será realizado no final deste ano.

O primeiro sorteio acontece no dia 15 de julho, como anunciou o prefeito de Palmas, Carlos Amastha. O sorteio será pela extração da loteria federal. A conversão dos créditos em cupons acontecerá entre os dias 1º a 30 de junho.

“Este programa vai ser um sucesso porque os moradores vão entender a importância de pedir a nota fiscal. E depois de pedir é só cadastrar o seu CPF e começar a concorrer aos prêmios” explicou o prefeito Carlos Amastha nesta sexta-feira, 26, durante coletiva na qual apresentou também apresentou o Programa de Recuperação Fiscal (Refis).

Amastha lembrou ainda que esse programa acaba com a cultura dos recibos. “É inacreditável que as pessoas aceitem recibos dos profissionais. Veja bem, somente com a emissão das notas fiscais o município poderá receber recursos que serão direcionados para o serviço público. Se você quer saúde, educação, equipamentos públicos de qualidade, precisa pedir a nota fiscal e assim fortalecer a arrecadação municipal” frisou.

Para participar do Programa Nota Quente Palmense, o cidadão deve cadastrar seu CPF no hotsite https://notaquente.palmas.to.gov.br/ . Neste endereço também é possível consultar a sua pontuação. Prestadores de serviços de saúde, educação, estética, mecânica e muitos outros podem e devem emitir a nota fiscal aos seus clientes. “Não há valor mínimo para participar dos sorteios. Podem ser cadastradas notas em qualquer valor. Não há limites de participação também quanto ao número de cupons cadastrados. Quanto mais, melhor para o cliente e para o Município”, explicou Amastha.

Mais benefícios

De acordo com a Secretaria de Finanças quem pedir a nota fiscal de quaisquer serviços terá direito a créditos no valor de 20% do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

É necessário constar o número do CPF na nota, o bônus pode ser convertido em descontos de até 10% do valor do IPTU do ano subsequente à aquisição do crédito. (Do Site Agora-TO)