Com uma programação voltada para o aprimoramento da gestão pública e empresarial, a realização do Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico do Tocantins foi aprovada por prefeitos e empresários do centro-norte do Estado. A primeira edição do evento ocorreu entre os dias 23 e 24 de maio, na cidade de Guaraí e reuniu uma média diária de mais de 300 pessoas.

Para o prefeito de Abreulândia, Marivaldo Dias Lima, o evento serviu para esclarecer dúvidas em relação à transparência na gestão municipal. Ele contou que está no primeiro mandato e que teve grande aprendizado com as palestras que acompanhou. “A gente veio e alcançou o objetivo esperado. Estou achando muito rica a gama de informações que os palestrantes estão nos repassando, até mesmo em razão de precisarmos nos manter atualizados em relação às leis que estão mudando todos os dias. Na minha opinião, o fórum serviu também para que nós, gestores de primeiro mandato, e a equipe que nos assessora tenhamos condições técnicas para oferecermos à população um serviço de qualidade e excelência”, disse.

A prefeita de Guaraí, Lires Tereza Ferneda, destacou a estrutura e as palestras como os pontos positivos do evento. “Está sendo maravilhoso, tanto a estrutura que ficou confortável, aconchegante e moderna quanto as palestras bem focadas, com as necessidades reais dos municípios em relação às informações e às potencialidades geográficas para promover o desenvolvimento da região”, afirmou.

Já o prefeito de Fortaleza do Tabocão, Wagner Teixeira de Franco, disse que os conhecimentos adquiridos no evento irão ajudá-lo na sua gestão. “A estrutura aqui é coisa de primeiro mundo e o evento em si trouxe muita informação, vou sair daqui muito mais atualizado e cobrar mais dos meus secretários e da minha equipe, pode ter certeza. O ganho foi muito grande e eu quero parabenizar o secretário Alexandro de Castro e o governador Marcelo Miranda por essa iniciativa”, contou.

Também presente no evento, o prefeito de Santa Maria do Tocantins, Itamar Barrachini, destacou que o espaço foi importante para apontar as demandas e encontrar alternativas para o seu município. A prefeita de Caseara, Ildislene Santana, aproveitou o momento para frisar o empenho da gestão estadual em colaborar com as gestões municipais. “O evento está de parabéns! Para nós, gestores, é importantíssimo esse apoio do Governo do Estado para nos ajudar a promover o desenvolvimento econômico regional. O fórum fez com que a gente adquirisse mais conhecimento e tivesse mais oportunidade de aprender”, assegurou.

O prefeito de Pedro Afonso e presidente da Associação Tocantinense de Prefeitos (ATM), Jairo Mariano, avaliou o fórum como altamente relevante para os gestores municipais. “O primeiro passo para termos desenvolvimento social é buscarmos o desenvolvimento econômico, por isso eu quero parabenizar o Governo pela iniciativa e dizer que a ATM é parceira nessas discussões e também em contribuir com o progresso do nosso Estado”, concluiu.

De acordo com o governador Marcelo Miranda, que esteve presente no evento nesta quarta-feira, 24, a iniciativa amplia a política de municipalização das ações do Governo do Estado. “Queremos agregar, fortalecer e ouvir os municípios. Todo o Estado será contemplado com a realização dos fóruns, porque entendemos que cada lugar tem suas potencialidades a serem exploradas. Significa a manutenção do diálogo, o fortalecimento local e regional, e mais: significa trabalho. De norte a sul desse Estado, precisamos criar um ambiente de reflexão sobre nossas ações enquanto gestores”, defendeu.

Classe Empresarial

Para a presidente da Associação Comercial, Agropecuária e Industrial de Guaraí (Aciag), Silvana Cezaretti Teixeira de Oliveira, o evento serviu para aumentar o seu aprendizado e proporcionou a oportunidade de conhecer novas pessoas e ampliar o seu currículo. “Tive aqui conhecimento de muitas coisas que eu não sabia. As palestras foram excelentes. Aliás, tudo aqui é de primeira qualidade, por isso quero deixar meus parabéns ao Governo do Estado e nos colocar à disposição para ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance”, garantiu.

O diretor administrativo da empresa Focoagro, Márcio Takatsu, disse que o fórum coloca o Tocantins na rota do desenvolvimento econômico. “Aqui, conseguimos entender melhor quais são os benefícios que o Governo vem trazendo para atender as demandas dos municípios e também dos empresários da região e de quem quer investir no Estado”, falou.

Dono de um grande supermercado na cidade de Guaraí, Amauri Cezar Ribeiro de Oliveira, considerou a realização do fórum como algo positivo e explicou como o aquecimento da economia pode melhorar o desempenho do seu empreendimento. “Sem o desenvolvimento, não somos nada e no ramo de supermercado, se o Governo promover a geração de renda, as pessoas aumentarão o seu poder de compra e aquecerão a economia e toda uma cadeia de produção, gerando mais arrecadação para os cofres públicos e empregos”, finalizou.

Programação

A programação ofereceu palestras nacionais e técnicas, painéis, talk shows e workshops. O primeiro dia do evento contou com palestras sobre cenários e oportunidades do Tocantins; ensinou os gestores municipais a captarem recursos via convênios e emendas parlamentares federal e estadual; apresentou um painel dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Tocantins; e tratou da informatização como inovação nos municípios.

Já no segundo dia, após a abertura oficial, foi realizada a palestra magna com o tema A Inovação que gera mudanças e a Liderança Criativa do século XXI. Ainda houve um talk show sobre o Tocantins na Rota do Desenvolvimento Econômico do Brasil e do Mundo, também a apresentação de casos de sucesso e momentos de diálogos, envolvendo Governo, prefeitos e parceiros institucionais.

Região centro-norte

Compõem a região centro-norte do Tocantins os seguintes municípios: Abreulândia, Aparecida do Rio Negro, Araguacema, Arapoema, Bandeirante, Barra do Ouro, Barrolândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus, Campos Lindos, Caseara, Centenário, Colinas, Colméia, Couto Magalhães, Divinópolis, Fortaleza do Tabocão, Goianorte, Goiatins, Guaraí, Itacajá, Itapiratins, Itaporã, Juarina, Lajeado, Lizarda, Marianópolis, Miracema, Miranorte, Monte Santo, Palmas, Palmeirante, Pau D’Arco, Pedro Afonso, Pequizeiro, Presidente Kennedy, Recursolândia, Rio dos Bois, Rio Sono, Santa Maria, Tocantínia, Tupirama e Tupiratins.

Parceiros

O Fórum é uma realização da Seden, da Agência de Fomento do Tocantins, do Banco do Empreendedor, da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), da Secretaria de Estado do Trabalho e da Assistência Social (Setas), e da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS). O evento tem apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE).

São parceiros desta iniciativa do Governo do Estado, a Federação da Indústria do Estado do Tocantins (Fieto); o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio); a Federação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual do Tocantins (Femicro); a Federação das Associações Comerciais e industriais do Estado do Tocantins (Faciet); a Associação Tocantinense de Municípios (ATM); e o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Tocantins (Sescoop); prefeituras municipais de Guaraí, Gurupi, Dianópolis, Araguatins e Araguaína; bem como a Associação Comercial de Guaraí, e o Instituto Educacional Santa Catarina (Iesc/FAG). (Do Site Agora-TO)