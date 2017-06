Intenção de consumo no Dia dos Namorados apresenta queda em Palmas e Araguaína, mas sobe em Gurupi

Em Gurupi, 38,7% dos consumidores ouvidos disseram ter intenção de presentear no Dia dos Namorados, já no ano passado, o resultado ficou em 34,8%. Outro dado importante para a capital da amizade é que o índice de indecisão diminuiu. Em 2016, às vésperas do dia 12 de junho, 15,3% não sabiam se iriam comprar presentes. Este ano, esse número não chegou a 4%.

Já em Palmas, 28,2% do público continua sem saber se irá ou não presentear, a expectativa de consumo ficou em 33,5% e 38,3% acreditam que não irão comprar presentes este ano. Em Araguaína, o cenário é semelhante: 21,3% estão indecisos, 33,3% intencionam consumir e 45,5% não devem dar presentes.

“Os empresários devem aproveitar o aumento no índice de indecisão por parte do consumidor para investir em atrativos para as compras, fortalecendo o comércio local”, recomentou o presidente do Sistema Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni.

Itens mais procurados

Apesar das quedas e aumentos, uma questão é unânime: o tipo de presente mais procurado e mais desejado. Nas três cidades, os namorados devem presentear com vestuário, sendo a principal opção de 29,3% em Araguaína, 41,4% em Gurupi e 22,8% em Palmas. Sobre o que desejam receber como presente, as peças de roupas também foram mais apontadas por 27,8% dos araguainenses, 34,7% dos gurupienses e 21,7% dos palmenses.

Mais da metade dos entrevistados afirmaram que desejam pagar em dinheiro e que realizarão pesquisa de preço antes de efetuar as compras. Os empresários devem ficar atentos também aos itens decisivos para as compras, já que, de acordo com os consumidores, o desconto no preço e as promoções são importantes para essa decisão.(Do Portal Agora-TO)

Uma pesquisa do Instituto Fecomércio Tocantins apontou que a intenção de consumo na data mais romântica do ano aumentou quase 4% em Gurupi, mas caiu 4,3% em Araguaína e 11,5% em Palmas. Ao todo, cerca de 1.200 pessoas foram ouvidas entre 15 e 18 de maio no comércio das três principais cidades do estado.