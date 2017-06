Abertas as inscrições do Concurso de redação “O que fica do Fica?”

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte recebe inscrições para a segunda edição do Concurso de Redação do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental ‘O que fica do Fica?’. Este ano o tema é ‘Cidades sustentáveis: desafios do século XXI’. Os autores das 10 produções textuais vencedoras serão premiados com uma viagem para o Rio de Janeiro. O concurso é destinado aos estudantes regularmente matriculados no ano letivo de 2017 nos anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental (a partir de 12 anos), Ensino Médio ou na 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos nas Unidades Escolares da rede pública estadual dos seguintes municípios da Subsecretaria Regional de Educação, Cultura e Esporte da Cidade de Goiás: Araguapaz, Aruanã, Buriti de Goiás, Cidade de Goiás, Faina, Matrinchã, Mossâmedes, Mozarlândia e Sanclerlândia.

Estudantes passam por Avaliação Diagnóstica

Cerca de 70 mil alunos do Ensino Fundamental e Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja) passam nesta semana por Avaliação Diagnóstica elaborada e aplicada pelo Núcleo de Avaliação e Pesquisa, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. As provas foram aplicadas na semana passada, durante os três turnos, nas escolas municipais de Goiânia. A Avaliação Diagnóstica foi implantada com o objetivo de avaliar e conhecer o nível de aprendizado dos alunos, bem como acompanhar o processo de desenvolvimento de cada um. As provas são de múltipla escolha, com conteúdo interdisciplinar de todas as matérias escolares.

Professor do Gustav Ritter dança em Moscou

O professor do Núcleo de Dança do Instituto de Educação em Artes Profº Gustav Ritter e bailarino do Teatro Escola Basileu França, Marcos Vinícius de Souza, é um dos quatro representantes de Goiás no 13º Concurso Internacional de Ballet de Moscou, uma das competições mais importantes do cenário da dança clássica, que será realizado de 10 a 20 de junho. Marcos vai disputar na categoria solo masculino sênior. O festival ocorre a cada quatro anos e tem o júri composto por bailarinos russos, além de diretores artísticos, coreógrafos, críticos internacionais e personalidades da área de dança.

Goiano representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística

O estudante Thiago Lucas Faustino da Silva, egresso do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Unidade Dionaria Rocha, localizado na cidade de Itumbiara, foi um dos classificados na seletiva da Olimpíada Brasileira de Linguística e irá compor o time que representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística. O evento acontecerá de 31 de julho a 4 de agosto de 2017, em Dublin, na Irlanda.Thiago vai compor a equipe Brasileira de Linguística, formada com outros três estudantes dos estados do Espírito Santo, São Paulo e Paraná.