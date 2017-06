Iris anuncia áreas dos primeiros Distritos Administrativos

Marcione Barreira

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, anunciou na quinta-feira, 8, que duas áreas que estavam cedidas para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) retomarão para a gestão municipal para instalação dos primeiros Distritos Administrativos da Capital. As áreas foram cedidas ao TJ-GO no início da década de 1990. Neste período, o Tribunal de Justiça construiu prédios nas áreas. Agora, o TJ-GO, após a construção do novo Fórum Cível, no Park Lozandes, região Leste da Capital, devolve os imóveis para a Prefeitura de Goiânia. Durante a reunião, que ocorreu na sede do Tribunal de Justiça, Iris Rezende agradeceu o gesto do presidente do órgão, Gilberto Marques Filho. O desembargador disse que as áreas estão localizados no Jardim Guanabara e no Jardim Formoso. “Nos espaços, o TJ-GO construiu prédios, agora, com o novo Fórum, os terrenos com os imóveis voltam para a administração municipal”, afirmou. Em seguida, o presidente Gilberto Marques Filho explicou que a Prefeitura de Goiânia teria direito a outros três terrenos. No entanto, o TJ-GO decidiu doar os imóveis para a Secretaria de Segurança e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP).

“Não possível que nós tenhamos julgadores que na eleição anterior tenham sido advogados das partes, dos partidos.”

Herman Benjamin, relator do processo que decorreu sobre a cassação da chapa Dilma-Temer

Rápidas

Está prevista para o próximo dia 30 de junho nova greve geral dos trabalhadores.

A greve geral ocorrerá em todos os estados brasileiros e é uma iniciativa das entidades sindicais.

Setores empresarial e rural de Goiás tiveram aprovado recursos de R$ 236,7 milhões.

Os recursos são oriundos do Fundo Constitucional Centro-Oeste (FCO) e devem gerar cerca de 577 empregos.

Não Vai Ter Psiu

O presidente da Câmara de Goiânia, vereador Andrey Azeredo (PMDB), esteve na última semana no Tribunal de Justiça de Goiás para celebrar parceria com o TJ na campanha “Não Vai ter Psiu”. O próximo evento do projeto, que é uma iniciativa da Câmara, será realizado no Tribunal, dia 12 de junho, às 14h.

Apoio à iniciativa

A parceria da Câmara com o TJ foi firmda através da coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e Execução Penal do Estado de Goiás. Na oportunidade, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis afirmou que a iniciativa conta com o total apoio do presidente do TJ, desembargador Gilberto Marques Filho.

A campanha

A “Não Vai Ter Psiu!” é uma campanha suprapartidária, mensal, aberta para a comunidade, voltada para a Região Metropolitana, idealizada pelo vereador Andrey Azeredo.

Diabetes

Por iniciativa do vereador Delegado Eduardo Prado (PV), foi aprovada, em segunda e última votação em plenário, a Semana de Conscientização, Prevenção e Controle do Diabetes. A matéria segue para a sanção do prefeito Iris Rezende. Após este ato, o evento passará a fazer parte do Calendário Oficial.

O dia

Todo mês de novembro, a Prefeitura deverá realizar campanhas educativas para informar e conscientizar a população da importância da prevenção e controle do diabetes, além de promover debates e palestras, especialmente dentro das escolas. O Dia Mundial do Diabetes é lembrado no dia 14 de novembro.

Dados

Um levantamento realizado em novembro de 2012, pelo Ministério da Saúde, apontou que o diabetes matou quatro vezes mais que a Aids e superou também o número de mortos em acidades de trânsito no Brasil.

Ponto facultativo

O governador Marconi Perillo determinou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na sexta-feira, 16, dia subsequente à celebração de Corpus Christi. Entretanto, continuam funcionando as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação, fiscalização e Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão “Vapt Vupt”.

Oposição

A executiva do PMDB vai promover várias reuniões nos próximos dias para discutir as eleições do ano que vem. Os deputados devem propor maior atenção à formação das chapas proporcionais, que significa grande aliado no interior do estado. O deputado Daniel Vilela se recupera de uma cirurgia na coluna e deve dar maior atenção às reuniões depois da alta.

De olho no Senado

O deputado federal Pedro Chaves (PMDB) está de olho numa das vagas destinada a Goiás no Senado. O deputado que exerce o quinto mandato da Câmara federal pretende pleitear uma vaga na chapa majoritária do PMDB nas eleições de 2018. Até aqui, a vaga não tem sido tão cobiçada e como ele é uma liderança respeitada dentro do partido deve conseguir lugar.

Na tribuna

O deputado estadual e líder do PSB, Diego Sorgatto (PSB – foto), defendeu na última semana a aprovação de projeto de lei de sua autoria que impede a colocação de radares ocultos nas rodovias estaduais de Goiás.

Amparo

O parlamentar argumentou que o projeto tem amparo legal no artigo 23, inciso XII, da Constituição Federal, que trata da competência da União, Estados e Municípios para estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança no trânsito.