Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Miguel Falabella delirante e divinamente engraçado

Quando alguma coisa está errada, Deus toma as devidas providências. Dessa vez, o Todo-Poderoso decide vir à Terra pessoalmente ou quase isso. Cansado dos Dez Mandamentos e de toda a incerteza que eles vêm gerando à humanidade, o criador toma forma através de Miguel Falabella para propor novas leis e esclarecer qualquer mal-entendido a seu respeito.

Este é o enredo de God, aclamada comédia da Broadway, com versão brasileira dirigida e estrelada por Miguel Falabella. O espetáculo será apresentado em Anápolis no dia 22 de junho, às 21h, no teatro São Francisco; em Goiânia, nos dias 23, às 22h, e dia 24, às 21h, no teatro Madre Esperança Garrido. Vendas: originalingressos.com ou culturadoriso.com. Mais informações pelos telefones: (62) 3212-3531 e (62) 4141-2270.

Feira de Beleza Fegobel+

Dias 18, 19 e 20 de junho, o Centro de Convenções de Goiânia se transformará no maior palco de negócios, novidades e cursos relacionados ao mercado da beleza, com expectativa de mais 30 mil visitantes e mais de R$ 5 milhões em comercialização. Nos três dias de evento, 300 marcas vão expor produtos e lançamentos e diversos profissionais de renome nacional e internacional se revezam para ministrar congressos, workshops e cursos gratuitos. A programação completa e valores dos congressos e cursos pode ser acessada pelo site www.fegobel.com.br.

Mariana Ferrão fala sobre os desafios de ser mãe no século 21

A jornalista e apresentadora do programa Bem Estar (Rede Globo), Mariana Ferrão, ministra a palestra Desafios de ser mãe no século XXI: equilibrando maternidade e profissão, no dia 1º de julho, em Goiânia. O tema faz parte da programação da II Conferência Internacional do Bem Estar Infantil (CISBEI), evento que ocorrerá das 8 às 18 horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. Realizada pela Organização de Umbiguinho a Umbigão, a CISBEI terá uma programação de palestras voltada para mães, pais e profissionais da área infantil, como pediatras e psicólogos.

Também estão confirmadas as palestras da escritora e psicoterapeuta argentina, Laura Gutman; da empresária, educadora e autora de livros na área de educação financeira, Ana Paula Hornos; do pediatra brasileiro e autor de livros como Quem cuidará das crianças, Dr. Martins Filho, e da Julyana Mendes, a ‘mãe de sete’, além de mesa redonda com a Sociedade Goiana de Pediatria. Mais informações e inscrições: www.institutosuassuna.com

Goyazes Festival de Fotografia

A primeira edição do Goyazes Festival de Fotografia está com inscrições abertas para fotógrafos de todo país até 30 de junho. A ideia é selecionar dez profissionais que vão apresentar seus trabalhos numa exposição, em setembro e outubro, na Vila Cultural Cora Coralina. Os vencedores das categorias estadual e nacional vão receber um prêmio em dinheiro no valor de R$ 5 mil.

O festival, que reunirá grandes nomes nacionais da fotografia, é organizado pela WA Imagem e tem o financiamento do Fundo de Arte e Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). Confira o edital e faça inscrição pelo site: www.goyazes.art.br.

O namorado da minha namorada

Estrelado pelo publicitário, ator, comediante e criador do blog Jacaré Banguela, Rodrigo Fernandes, o monólogo O namorado da minha namorada será apresentado no Teatro Sesi, dia 16, às 20h. Com irreverência, versatilidade e humor ácido, Rodrigo arranca risos da plateia com histórias inusitadas.

O espetáculo escrito pelo ator e roteirista americano Mike Birbiglia narra a trajetória de um comediante que coleciona fracassos com casamentos, beijos, parques de diversões e triângulos amorosos, como no dia em que conheceu o namorado da sua namorada. O texto foi adaptado por Rodrigo Fernandes e tem direção de Oscar Filho, do CQC. Informações: 3269-0800.

Feira de adoção de cães e gatos

A S.O.S. Peludos de Goiânia promove uma Feira de adoção de cães e gatos, dia 24, das 9 às 15h, na Clínica Veterinária Dog Center. Todos os animais são castrados, vacinados e vermifugados. Taxa de adoção: R$ 20. A clínica fica na Avenida Paranaíba, 268, Centro.

Manhattan no Shopping Cerrado

Uma loja que reúne moda urbana jovem, calçados, acessórios, skates e artigos de tabacaria, além de abrigar estúdios de tatuagem e body piercing, foi inaugurada no Shopping Cerrado. Essa é a segunda unidade da marca Manhattan, que foi criada na década de 1990, e oferece marcas conceituadas ligadas à cultura street e voltadas para o segmento jovem, como Vans, DC Shoes e Quiksilver. O Shopping Cerrado (Avenida Anhanguera, Setor Aeroviário) oferece estacionamento gratuito.

Essa Fanta é Guaraná

Tem novidade na família Fanta. A segunda maior marca da Coca-Cola Brasil lança Fanta Guaraná, o primeiro refrigerante que já chega ao mercado com certificação da origem do guaraná 100% Amazonas.

Nova sala

Instalado no Buena Vista Shopping novo posto de serviço da Polícia Federal para a emissão de Passaportes. A sala é ampla e exclusiva para este tipo de atendimento, que será feito por agendamento, de segunda à sexta-feira das 8 às 20 horas. O espaço abriga maior número de atendentes, garante mais conforto e agilidade dos serviços prestados pela instituição dentro da concepção do Vapt-Vupt.