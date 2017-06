Restrição de veículos nas rodovias estaduais durante feriado de Corpus Christi

Tuitar no Twitter

A Agetop informa que está restrita a circulação de veículos pesados em trechos de rodovias estaduais que dão acesso às cidades turísticas no feriado de Corpus Christi. O descumprimento gera penalidades previstas no artigo 187-1 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 8.503/97).

A restrição será aplicada na quinta-feira, dia 15, e no domingo, dia 18, no período das 07h às 20h, com exceção para veículos de transportes de cargas perecíveis como leite e seus derivados, frutas, verduras e produtos frigoríficos.

A restrição aplica-se aos seguintes veículos: Bitrem 7 eixos, Romeu e Julieta, Rodo-Trem, Tri-Trem, Treminhão, Bi-Trem 9 eixos, Cegonheira, Linha de Eixos ou qualquer combinação de veículos de transporte de cargas superior a três eixos ou que exigem escolta.

Confira os trechos com restrição de trânsito:

GO-020 – Bela Vista de Goiás/Pires do Rio

GO-217 – Entr. BR-153/Piracanjuba/Caldas Novas

GO-139 – Caldas Novas/Corumbaíba/Divisa GO-MG

GO-139 – Entr. GO-020/Cristianópolis/ Entr. GO-217

GO-330 – Pires do Rio/Catalão/Três Ranchos

GO-431 – Entr. BR-153/Pirenópolis

GO-338 – Entr. BR-060/Abadiânia/Planalmira/Pirenópolis

GO-225 – Entr. BR-414/Corumbaíba/Pirenópolis

GO-070 – Itauçu/Cidade de Goiás

GO-010/GO-139 – Luziânia/Vianópolis/Entr. GO-217/Piracanjuba