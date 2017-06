Terças e sextas: dias de dançar e de novas amizades no Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário

Passos marcados, boas risadas e novas amizades fazem parte das Oficinas de Dança do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em Goiânia. As aulas são gratuitas e acontecem toda terça-feira pela manhã e sexta-feira, à tarde. No repertório, rock, forró, bolero e valsa animam a turma, predominantemente feminina, que transborda bom humor.

Na pista de dança, participantes da atividade veem a prática do exercício não apenas como lazer e entretenimento, mas como uma excelente opção para quem quer descontrair e fazer novas amizades. Frequentadora fiel da Oficina de Dança, a aposentada Ariolita Ferreira Batista, de 82 anos, conta que é viúva, mora sozinha e que a dança lhe proporciona interação com seus colegas e a tira da solidão. “A dança me possibilita momentos de muitas alegrias. Me faz sentir melhor de saúde e me traz amizades maravilhosas”, completa.

A aposentada Terezinha de Souza Santos, de 77 anos, comenta que sua vida só melhorou depois que começou a frequentar o Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário. Na unidade, ela participa do Coral e da Oficina de Dança. “Música é minha paixão. Tenho quatro filhos, sete netos e sete bisnetos. Todos cuidando de suas vidas. Então, eu cuido da minha com alegria, disposição e novas amizades aqui no centro de convivência”, diz. Com bom humor, dona Terezinha brinca que já é quase uma “dançarina profissional”. “Isso aqui é bom demais! A dança me relaxa, me traz vida”, completa.

Mauro Mendes da Silva, professor da Oficina de Dança, afirma que a atividade estimula a melhoria na qualidade de vida no público que alcançou a terceira idade, proporcionando a socialização e descontração. “A dança é uma atividade que auxilia em doenças como a depressão, estimula o início de novos laços de amizade, além de ser uma ocupação que proporciona lazer”. Segundo o professor, é gratificante propiciar bem-estar aos idosos. “Eles possuem muita disposição. São disciplinados e, às vezes, me surpreendem superando o que poderia ser uma limitação”.

Gratuitas

O Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviária oferece atividades gratuitas para pessoas com 60 anos de idade ou mais. É um espaço de socialização que valoriza a terceira idade permitindo a troca de experiências e o exercício do corpo de da mente. O espaço oferta: dança, coral, teatro e teclado, contação de histórias, inclusão digital (noções de digitação, edição de texto e internet), atividades laborativas e reciclagem, treinamento funcional e pilates. O atendimento conta com equipe multidisciplinar, formada por pedagogo, assistente social, psicólogo e educador físico. Mais informações nos telefones (62) 3201-9701 e 3201-9704.

Assessoria de Comunicação e Marketing OVG