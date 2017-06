Caldas Novas ganha Colégio Padrão Século 21

Já em funcionamento, Escola Estadual Delcides Ferreira de Morais custou R$ 1,1 milhão

O governador de Goiás, Marconi Perillo, e a secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, inauguraram no dia 13 de junho mais um colégio Padrão Século 21, desta vez em Caldas Novas. O nome da unidade de ensino é uma homenagem ao agricultor Delcides Ferreira de Morais, falecido em 1981, aos 49 anos de idade.

Morador de Caldas Novas, Delcides exerceu muitas profissões, entre elas lavrador, comerciante, fazendeiro, corretor de imóveis e até cantor. Na década de 1960, ele ganhou na loteria, comprou a Fazenda Serrinha e a transformou no loteamento Caldas do Oeste. Uma parte do terreno foi doada para a construção da escola, e é por isso que a unidade leva seu nome.

O Colégio Estadual Delcides Ferreira de Morais custou mais de R$ 1,1 milhão. A unidade, que já está em funcionamento, tem capacidade para atender 920 alunos, do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com funcionamento nos turnos matutino, vespertino e noturno.

O colégio tem 12 salas de aula e segue o Padrão Século 21, modelo idealizado pela secretária Raquel Teixeira em sua primeira passagem pela Seduce, que conta ainda com quadra poliesportiva, laboratório de ciências, biblioteca, grêmio estudantil, auditório, administração e sala dos professores.

Bem humorada, Raquel Teixeira lembrou o dia de Santo Antônio e disse esperar muitos resultados positivos dos alunos da unidade de ensino.

“Eu acho que precisou ser o dia de Santo Antônio, santo casamenteiro, para a gente fazer o casamento desta escola com a comunidade de Caldas Novas. O sonho dessa escola começou há muito tempo, desde que o senhor Delcides fez o loteamento e separou a área para ser uma escola. Depois, a obra atravessou algumas dificuldades, mas estamos aqui em uma escola bonita e moderna, onde muitas ideias nascerão nas áreas da ciência, esporte e cultura”, destacou a secretária.

O governador Marconi Perillo destacou o trabalho de Raquel Teixeira e lembrou o papel da educação como promotora de redução das desigualdades sociais.

“Certamente, professora Raquel, nossa grande maestrina nesta condução da educação em Goiás, nós vamos colher os frutos, e quem vai nos dar os frutos serão os servidores administrativos, temporários, professores e os alunos com a ajuda de seus pais. Educação pública de qualidade é a maior democratizadora de oportunidades que nós podemos ter na vida, e é por isso que nos esforçamos tanto para fazer um excelente governo na educação”, enfatizou o governador.

Estiveram presentes, além do governador Marconi Perillo e da secretária Raquel Teixeira, presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival; secretário extraordinário de governo; prefeito de Caldas Novas, Evandro Magal; vice-prefeito, Marquinhos Rezende; deputada federal Magda Mofato; deputados estaduais Gustavo Sebba e Marquinhos Palmerston; presidente da Câmara Municipal, Marquinhos Câmara; superintendentes da Seduce Márcia Antunes (Ensino Fundamental) e Maurício Roriz (desporto educacional); diretora do Colégio, Juliana Naves; vereadores do município, entre outras autoridades. Um dos quatro filhos de Delcides, João Batista, que escreveu a biografia do Pai, também atendeu ao convite para a inauguração do colégio que leva o nome do pai.

Com os recursos do programa Goiás na Frente, que destinará mais de R$ 510 milhões para as áreas de educação, cultura e esporte em 2017 e 2018, a Seduce investirá na construção de centros culturais, biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer, conclusão de escolas, coberturas e construção de quadras poliesportivas.

Até o final deste ano serão concluídas 22 escolas, entregues 73 quadras cobertas e concluídas 45 quadras. Em 2018 serão finalizadas 30 escolas, concluídas a cobertura de 30 quadras e construídas outras 45. Além destes recursos a Seduce destinará, até 2019, outros R$ 300 milhões para reformas nas escolas.

Mais quadras

O Governo de Goiás, por meio da Seduce, já entregou este ano outras quatro quadras poliesportivas. Na sexta-feira, 9/6, foi inaugurado o tão esperado espaço no Colégio Estadual Roberto Civita, em Goiânia. A estrutura vai atender 1.280 alunos e a comunidade local.

No início de abril, a Escola Estadual Luiz Gonzaga Sobrinho, em Goianésia, foi beneficiada com a estrutura. Neste município, Raquel Teixeira também assinou a ordem de serviço para início imediato da cobertura das quadras esportivas da Escola Estadual Presidente Costa e Silva e do Colégio Estadual Laurentino Martins.