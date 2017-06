Cidade de Goiás recebe o Fica 2017

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

O Fica 2017 será promovido na cidade de Goiás com uma programação robusta focalizada no cinema, de 20 a 25 de junho. Realizado pelo Governo de Goiás há 19 anos, o maior festival de cinema ambiental da América Latina terá oito mostras de cinema com mais de 100 filmes, sendo que 25 deles competirão por uma premiação de R$ 280 mil na mostra oficial.

A abertura do festival será na terça-feira, às 20 horas, no Cineteatro São Joaquim, com o filme Caminho do Mar, dos diretores Bebeto Abrantes e Juliana Albuquerque. O filme faz sua estreia mundial e sua primeira exibição na cidade de Goiás. A produção fala sobre o Paraíba do Sul, um rio desconhecido e estratégico para o Brasil.

O Fica 2017 terá a presença da atriz Dira Paes, do jornalista André Trigueiro (Globo News), que vai lançar o livro Cidades e Soluções, e de grandes cineastas como José Luiz Villamarim, Eduardo Escorel, Manoel Rangel. O tema Cidades Sustentáveis – Os Desafios do Século XXI será debatido em cinco mesas durante o Fórum Ambiental. Confira programação, que é toda gratuita, no site: fica.art.br.

O Boneco de Cor

O espetáculo O boneco de Cor, da Cia. Teatro do Maleiro, será apresentado dia 30, às 19h30, no Teatro de bolso Cidade Livre. No espetáculo, os bonecos de madeira e papel ganham existência diante de nossos olhos para, com movimentos corporais cheios de sutilezas, brincar de ser. Feito para todo tipo de público, o espetáculo cativa crianças, jovens e adultos. Todos se encantam por um universo em que a simplicidade se torna magia. Entrada gratuita. O Teatro fica na Av. Progresso, quadra 21, lote 4 Casa 1, Bairro Jardim Monte Cristo, e Aparecida de Goiânia. Informações: 62 9 8251 9386.

Mundo Jurássico

A exposição Mundo Jurássico, com réplicas de dinossauros em tamanho real está aberta ao público de 20 junho a 30 de julho no Shopping Cerrado. São 13 esculturas ricas em detalhes que emitem som e se movimentam. Algumas chegam a 13 metros de comprimento e seis metros de altura.

A exposição oferece a sensação de estar entre os dinossauros em seu hábitat, há milhões de anos, como o Tiranossauro Rex, que foi um dos maiores carnívoros do mundo e pesava cerca de 900 quilos. As esculturas são feitas de aço reforçado, materiais elétricos e eletrônicos e espuma de alta densidade, tudo coberto com uma tripla camada de borracha de silicone pintada. O Shopping Cerrado oferece estacionamento gratuito e fica na Av. Anhanguera, no Setor Aeroviário.

Meia Maratona Sesc

Estão abertas as inscrições para a Meia Maratona Sesc de Revezamento, que será dia 25, às 7h30, com largada no Sesc Faiçalville (Av. Ipanema, 1600, setor Faiçalville). A meia maratona é para duplas ou quartetos e terá 21 quilômetros. Inscrições www.sescgo.com.br.

Festa junina no Bacae

Festa junina é bão demais, com comidas e brincadeiras típicas. E tudo que é bão é bem-vindo no Instituto Bacae, que fará seu Arraiá no domingo, 25, a partir das 17h.

O Arraiá do Bacae é uma festa junina beneficente e o ingresso é a doação de alimentos, roupas brinquedos ou livros. As doações arrecadadas serão encaminhadas a instituições carentes. Participe e ajude! O Bacae fica na rua 14, 141, Setor Oeste.

Cursos técnicos no IFG

O Instituto Federal de Goiás está com inscrições abertas para vagas nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A oportunidade é para as pessoas que têm mais de 18 anos que não possuem o ensino médio, mas que já terminaram o ensino fundamental e querem voltar a estudar. As inscrições e os cursos são gratuitos.

Para o Câmpus Goiânia, estão disponíveis 90 vagas para cursos técnicos em Cozinha, Transporte Rodoviário e Informática para Internet. Todos no período noturno. Há vagas para cursos também no interior. Informações e inscrições: www.ifg.edu.br/selecao, até o próximo dia 25.

Expo Aparecida

De 21 a 23 de junho, será realizada a Expo Aparecida 2017 no All Park Polo Empresarial (Av. Tanner de Melo, All Park Polo Empresarial, Aparecida). A Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag) preparou uma programação atrativa para os visitantes da feira. Além dos estandes dos expositores, ao final de cada dia, haverá palestras e, no dia 22, terá um talk show sobre os desafios das empresas no atual momento político e econômico. Na praça de alimentação, a cervejaria ambulante Oktus Bar, e o bistrô Chefs Buffet servirão visitantes e expositores. A entrada gratuita. Confira programação: www.expoaparecida.com.br

Live show Marsha e o Urso

Masha e o Urso é o desenho animado mais amado do momento. De origem russa, criado pela Animaccord, fala do dia-a-dia de uma garotinha muito sapeca e seu amigo Urso. Para a alegria da garotada, já acostumada a acompanhar a dupla pela televisão e internet, o live show Masha e o Urso será apresentado no dia 24 de junho, às 17h, no Teatro Goiânia.