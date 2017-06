Espetáculo infantil percorre escolas estaduais do interior de Goiás

Escolas estaduais de 10 municípios goianos atendidas pelo Projeto Ciranda da Arte começaram a receber desde semana passada, o espetáculo infantil CHiMOMi – A bOla, e a oficina livre Corpo-Malabares, com a atriz e psicóloga Flávia Cunha. A turnê faz parte do projeto Chimomi, que é uma iniciativa contemplada pelo Fundo de Arte e Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás. As apresentações são gratuitas e começaram dia 12 de junho, e seguem até agosto, passando pelas cidades de Piranhas, Palmeiras, Jussara, Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Formosa, Posse, Campos Belos, Goianésia e Itapaci.

Vila Cultural sedia exposição Outsider, de Enio Porto

A Vila Cultural Cora Coralina sedia a exposição Outsider, do artista plástico e paisagista, Enio Porto, até o dia 4 de julho, com entrada gratuita. Composta por pinturas, desenhos e esculturas a obra de arte, foi criada a partir de grandes temas da atualidade. De acordo com os organizadores, as peças são uma espécie de leitura visual, inspiradas na espiritualidade, na consciência humana, na física quântica, na cosmologia, na arte rupestre e na natureza. Enio Barbosa Porto é goiano de Pontalina. Autodidata, iniciou sua vida com as cores e as formas ainda criança, quando começou a desenhar em frente à sua casa, no asfalto, utilizando cacos de gesso e tijolo vermelho. Deste então, todo caderno e folha em branco são palcos das tintas e das ideias.

Olimpíada de Matemática estreará premiação

A 58ª Olimpíada Internacional de Matemática em inglês, estreará uma premiação especial para mulheres, que passará a fazer parte do calendário permanente do evento. Com representantes de 110 países, a olimpíada acontecerá de 17 a 23 de julho, no Rio de Janeiro. Sugerido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), o Troféu IMPA Meninas Olímpicas vai premiar as cinco estudantes que mais contribuírem com o resultado de suas equipes, com o objetivo de incentivar a presença feminina na competição.

Estudante do Colégio da PM Domingos de Oliveira é destaque no Domingo Espetacular

Reportagem do programa Domingo Espetacular, da Rede Record, veiculada dia 11 de junho, mostrou ser bastante comum celulares e computadores invadidos e até transformados em espiões. A equipe conversou com jovens, conhecidos como hackers do bem, que são especialistas em prevenir e responder aos ataques virtuais. Entre os entrevistados do hacker do bem estava o estudante Luiz Gustavo, do Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás Domingos de Oliveira, da cidade de Formosa, interior de Goiás. Ele tem apenas 15 anos e é um dos alunos destaques do CPMG, especialista em combates de ataques dos hackers do mal. .