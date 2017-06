“Maria, serva fiel” é tema da Romaria

A tradicional Festa do Divino Pai Eterno, realizada anualmente no mês de junho, deverá atrair mais de 2,5 milhões de romeiros neste ano

A Romaria do Divino Pai Eterno 2017, uma das maiores festividades religiosas do Brasil, tem início nesta semana com o tema “Maria: serva humilde fiel ao Pai Eterno”. Serão dez dias de festa religiosa, de 23 de junho a 2 de julho, quando mais de 2,5 milhões de devotos devem visitar Trindade, cidade da Região Metropolitana de Goiânia, segundo os organizadores da Romaria.

Reitor do Santuário Basílica de Trindade, Pe. Edinisio Pereira explica que neste ano a Igreja Católica celebra o Ano Mariano em 2017, o que inspirou a escolha do tema. “Tendo em vista o ano que vivemos, os 300 anos do achado da Imagem de Nossa Senhora Aparecida e também os 100 anos de Fátima, quisemos dar esse caráter bastante mariano para a Festa de Trindade”, destaca.

Uma novidade deste ano é a disponibilização do texto da Novena em Louvor ao Divino Pai Eterno aos romeiros. “Diferentemente dos anos anteriores, o texto estará junto ao Livro de Cânticos. Quem adquirir o livro poderá acompanhar. Tanto quem estiver presente na Romaria como os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Acreditamos que isso fará uma diferença muito grande na participação do romeiro, do devoto do Pai Eterno durante os nove dias de novena”, ressalta o padre.

Na programação há alvorada festiva, as missas de hora em hora, novenas, reza do terço e as tradicionais romarias dos militares, da arquidiocese, juventude, desfile dos carros de boi, cavaleiros e muladeiros.

Nesta Romaria 2017, o Cineteatro Afipe também será uma atração. Depois de iniciar suas atividades na Romaria do ano passado, o espaço dedicado à cultura, evangelização e entretenimento celebrará o primeiro ano de abertura e espera receber novamente os romeiros do Pai Eterno com uma programação especial. “Serão exibidos filmes, e programações diferenciadas de forma gratuita”, ressalta o reitor do Santuário.

História

A Romaria do Divino Pai Eterno nasceu a partir de uma das mais impressionantes histórias de fé. Os protagonistas são Constantino Xavier e Ana Rosa, um casal de lavradores que encontrou, enquanto trabalhava às margens do Córrego Barro Preto, um medalhão com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. O ano era 1840 e, a partir de então, foi dado início à devoção ao Divino Pai Eterno.

O casal passou a rezar diante do medalhão e muitas graças começaram a ser recebidas. Na medida em que milagres e bênçãos aconteciam, a devoção era disseminada, atraindo muitos peregrinos ao lugarejo.

Com o passar dos anos, a devoção cresceu. A estimativa do número anual de visitantes gira em torno de 4 e 5 milhões nos pontos religiosos e turísticos da cidade, principalmente, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e a Paróquia do Divino Pai Eterno ou Igreja Matriz de Trindade. São centenas de caravanas que chegam todo mês.

Semanalmente, cerca de 5 mil novos fiéis visitam a cidade, o que resulta em um crescimento anual de 20% no número de peregrinos. No mês de junho, há um aumento significativo. Em 2016, foram 2,5 milhões de visitantes nos dez dias de festa, número que deve se repetir este ano.