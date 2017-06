A 16ª reunião do Conselho Deliberativo da Sudam (Condel) reuniu em Belém (PA) nesta sexta-feira, 22, governadores e representantes dos nove estados que compõem a região amazônica. O evento ocorreu na sede da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e contou com a participação da vice-governadora Claudia Lelis.

Presidida pelo ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, a reunião representa mais uma ação dos governadores em defesa dos interesses da região Norte, principalmente voltado para o desenvolvimento econômico e social da Amazônia.

Foram apresentadas e votadas 12 proposições relacionadas as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Norte (FNO) e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).

Claudia Lelis destacou o compromisso do Governo do Tocantins com o desenvolvimento da região. “Quero reafirmar nosso compromisso com todas as decisões tomadas aqui. Precisamos trabalhar juntos para que os recursos oriundos dos fundos tenham maior execução na região”.

A vice-governadora ressaltou também a importância das reuniões do (Condel). “Unidos poderemos achar alternativas viáveis para alcançar as metas do fundo para o ano. São questões que precisamos debater para resolvermos os gargalos econômicos que os Estados estão enfrentando”, finalizou.

Já o Ministro Hélder Barbalho ressaltou a importância das reuniões do Condel para discutir os assuntos que promovam o desenvolvimento da região Norte. “A Sudam é a ferramenta para viabilidade. Para mediar o desenvolvimento da região Norte precisamos fortalecer essa instituição para construir políticas que promovam esse desenvolvimento, sempre com interesse no cidadão”, destacou.

Presenças

Além da vice-governadora Claudia Lelis, estiveram presentes os governadores do Pará, Zequinha Marinho; de Rondônia, Confúncio Moura; do Amapá, João Bosco Papaléo; e os vices-governadores do Maranhão, Carlos Orleans; do Acre, Nazarthe Lamberth; e de Roraima, Paulo Cesar Quartiero.

Participaram também o superintendente da Sudam, Paulo Roberto Correia; conselheiros do Banco da Amazônia (Basa); o secretário de administração do Tocantins, David Torres; além de outros secretários de administração dos estados da região Norte.

Comenda Mérito Amazônico

Durante a reunião, foram entregues 15 comendas do mérito amazônico à personalidades que prestaram relevantes trabalhos aos estados da Amazônia. Os arquitetos tocantinenses, Walfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel foram homenageados pelo projeto urbanístico arquitetônico de Palmas.

“É um orgulho ver esses tocantinenses receberem essa homenagem. Eles projetaram a mais nova e bela capital da região, que nasceu destinada a ser a capital da sustentabilidade, destacou a vice-governadora, que entregou as homenagens ao lado do Ministro Hélder Barbalho. (Do Site Agora-TO)