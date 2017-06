Curta de aluno da UEG ganha visibilidade em Mostras pelo Brasil

O documentário Imbilino Vai ao Cinema, do aluno de Cinema e Audiovisual do Campus Laranjeira, da Universidade Estadual de Goiás, Samuel Peregrino, tem conquistado projeção em diversas mostras pelo Brasil. Ele já foi selecionado para integrar o Festival Universitário Baiano de Arte e Cultura 2017; a Décima bienal da UNE 2017; a terceira Mostra Pajeú de Cinema de Pernambuco; A 17 SeIS – Semana de Imagem e Som de São Paulo; o Festival Mate com Angu de Cinema Popular do Rio de Janeiro e a segunda Mostra Pequi de Audiovisual do Norte de Minas. Sua mais recente conquista foi ter sido selecionado pelo canal Futura para integrar a programação.

Prêmio Nacional de Educação Fiscal abre inscrições

A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais recebe até o dia 14 de julho inscrições para a edição 2017 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Lançado no dia 19 de abril, em Brasília, o prêmio é promovido em parceria com o Programa Nacional de Educação Fiscal e seu objetivo é incentivar e divulgar iniciativas que destaquem a importância social dos tributos e das receitas públicas, assim como a melhoria da qualidade dos gastos públicos. Uma das categorias é direcionada às escolas, sendo que no ano passado o primeiro lugar foi conquistado pelo Colégio da Polícia Militar de Goiás, Nestório Ribeiro, de Jataí.

Parabéns para ela

Completa mais um ano de vida nesta segunda-feira, 26 de junho, a ex-secretária de Educação e atual secretaria de Assistência Social de Goiânia, Marcia Carvalho. A data é comemorada com familiares, amigos e colaboradores.

Estudantes fazem trilha pelo Parque Zoológico

Cerca de 40 alunos da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Escola Municipal Osterno Potenciano participam no dia 22 de junho, do projeto Zoo Noturno. A ação é uma proposta da Secretaria Municipal de Educação e Esporte em parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente. A visitação ao Parque Zoológico de Goiânia ocorre no período noturno e representa uma aventura para os alunos. A programação dessa visita inclui palestra sobre os animais e o meio ambiente, caminhada pelas trilhas e identificação dos animais com hábitos noturnos, incluindo os anfíbios, que serão abordados de forma especial nesse encontro.

Rede municipal contratará servidores substitutos

A Prefeitura de Goiânia dará início, dia 26 de junho, às inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2017, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte. A seleção será realizada para recrutar servidores para substituições de concursados que estejam afastados de suas funções em decorrência de licenças ou outros afastamentos legais. A contratação ocorrerá em regime temporário e à medida que ocorrerem os afastamentos nos cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 3 de julho, exclusivamente pela internet, no site www.concursos.goiania.go.gov.br