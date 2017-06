Desenhar é fonte de motivação para estudante

Se para um adulto receber a notícia que está com câncer já é complicado, imagina para uma pré-adolescente cheia de sonhos e planos? Mas o que para a maioria das pessoas seria motivo de desespero e insegurança, para Débora Raza da Silva, de 12 anos, o diagnóstico foi uma boa oportunidade para demonstrar a sua fé e seu otimismo.

Débora soube que tinha leucemia há cerca de sete meses e sem perder tempo começou o tratamento médico no Hospital Araújo Jorge, onde passa por sessões de quimioterapia de 21 em 21 dias. Dos seis ciclos de internações previstos, ela já cumpriu quatro. Por conta disso ela foi forçada a se afastar da escola e passou a contar com o apoio dos profissionais do Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH), que mantém classes hospitalares e domiciliares em Goiânia e no interior do Estado. O NAEH integra a Gerência de Ensino Especial da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás.

Muito embora Débora seja aluna da rede municipal de Goiânia, ela conta com atendimento pedagógico dentro do hospital graças a uma parceria com a prefeitura da Capital. Para a jovem, o projeto foi importante para ajudá-la a se fortalecer emocionalmente para enfrentar a doença com mais equilíbrio e tranquilidade.

E o caminho encontrado para isso, segundo ela, foi o desenho. Talento que ela descobriu ainda criança e que, desde então, cultiva como hobby. Aluna da Classe Hospitalar da unidade de saúde, ela explica que a ideia de ocupar o tempo desenhando foi dada pelas professoras Miriã Clemente de Freitas, que a acompanha na ala de quimioterapia no período da manhã, e por Heloísa Souza Viana, que atua na Pediatria no vespertino.

“Quando começo a desenhar até me esqueço de que estou no hospital. Me sinto em casa e deixo a minha imaginação fluir e me levar. Desenhando me sinto mais tranquila e feliz porque ocupo o meu tempo e me sinto mais confiante”, explica ela. As principais inspirações de Débora são os personagens de livros, desenhos animados e filmes de animação. Entre eles se destacam o Pateta, Mônica, Piu Piu, Minie, Bob Esponja, Mickey Mouse, Popeye, Rei Leão, Bart Simpson e o cachorro Odie, companheiro do gato Garfield.

Relacionado