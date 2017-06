Festival Internacional de Dança de Goiás (I)

Daniela Martins – bazar@tribunadoplanalto.com.br

Goiânia sedia, de 1º a 9 de julho, a quinta edição do Festival Internacional de Dança de Goiás, com uma programação extensa e diversificada. O festival oferece uma das melhores premiações em dinheiro entre os eventos da área no Brasil. Os participantes da Mostra Competitiva, que será realizada dia 4 no Centro Cultural Oscar Niemeyer, disputarão prêmios diários e ainda podem ser indicados para prêmios especiais no último dia do evento.

O Melhor Grupo receberá R$ 15 mil, enquanto os vencedores como Melhor Bailarina e Melhor Bailarino serão premiados com R$ 10 mil cada um. Será feita a escolha da Bailarina ou Bailarino Revelação, de até 14 anos de idade, que receberá R$ 6 mil, o mesmo valor do prêmio para Melhor Coreógrafo. Já o Melhor Grupo Infantil será premiado com R$ 2 mil.

Festival Internacional de Dança de Goiás (II)

Além da Mostra Competitiva, o Festival terá mostras não competitivas, workshops e apresentações especiais. Estarão presentes coreógrafos e bailarinos que se destacam no Brasil e no exterior. A abertura terá a apresentação especial do Astana Ballet, do Cazaquistão.

O público poderá conferir ainda a Feira da Dança, com artigos de dança de várias marcas, além de ter acesso a restaurantes, lanchonete e Food Truck no local do evento. A entrada será totalmente gratuita nos dias das Mostras Competitiva e não competitiva. O Festival Internacional de Dança de Goiás é realizado pelo Studio Dançarte e tem apoio do Governo de Goiás e do Conselho Brasileiro da Dança. Mais informações: www.festivaldancagoias.com.br

Vila Cultural Cora Coralina recebe Expo Dalí e de Cá

A Vila Cultural Cora Coralina abre dia 28, às 20h, a exposição coletiva Dalí e de Cá, uma homenagem ao Surrealismo, dos artistas Augusto Selva, Malaquias Belo, Pirandello e Tolentino.

Serão expostas 30 obras inéditas que, a partir da visão técnica e forma particular de pintar dos 4 artistas goianos, trazem ao público um mergulho na poesia colorida, na loucura sã e no passeio belo e inquietante das imagens que emergem do inconsciente.

A exposição conta com o apoio institucional da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Goyazes, e permanece na Vila Cultural Cora Coralina, aberta ao público, até dia 13 de agosto em horário normal de funcionamento, das 9 às 17 horas, inclusive sábados, domingos e feriados.

Arraiá do Dia C no Mutirama

O Parque Mutirama será palco no dia 1º de julho, das 9 às 14h, do Arraiá do Dia C, evento realizado em parceria com o Sistema OCB/SESCOOP-GO para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo. Neste dia, a cada dois quilos de alimentos não perecíveis, o visitante terá direito a um passaporte do Parque Mutirama e poderá desfrutar de todas as atrações do evento.

Entre as atividades, além da distribuição de pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras de festa junina e apresentações circenses, os organizadores do Arraiá do Dia C irão oferecer ao público diversos serviços, como: educação sobre higiene bucal, aferição de pressão, massagem terapêutica, além da distribuição de brindes.

Sesc Aldeia Diabo Velho

O 4º Sesc Aldeia Diabo Velho – Território Livre de Artes promoverá uma intensa programação cultural, de 1º a 8 de julho, no Teatro Sesc Centro e em diversos espaços de Goiânia. A mostra traz espetáculos, shows, exposições, cursos, intervenções artísticas, escambo das letras, entre outras atividades com grupos goianos e de outros estados brasileiros. A programação será aberta dia 1º com um cortejo artístico pelas ruas, saindo do Teatro Goiânia.

A programação da Aldeia prevê ainda trocas de livros, gibis, revistas, contação de histórias e ainda cursos técnicos e culturais. Para participar é preciso se inscrever diretamente na Central de atendimentos Sesc Centro. Toda a programação pode ser conferida no site do Sesc Goiás.

Férias na Casa da Praça

Julho será animado com a colônia de férias da Casa da Praça. A brinquedoteca terá programações especiais semanais, com atividades como pintura, música, dança e jardinagem, além de oficinas de confecção de brinquedos, culinária e biologia. Público: crianças de 2 a 10 anos. Mais informações e reservas: 3092-3661 e 9 9249-9249.

Lançamento

O Boticário traz novidades para os homens que precisam dar um “tapa no visual” – e não é maquiagem! A linha MEN, que conta com diversos produtos desenvolvidos para o universo masculino, o Men Energético Facial vai ajudar a “desamassar” a cara e o Men Combat, um BB Cream hidratante que vem com uma corzinha leve e que ajuda a deixar a pele mais uniforme, sem tantas marcas de expressão e nem oleosidade. A marca traz também a fragrância Men Galbe, agora em nova embalagem.

Tufi Duek aquece

A Casa do Zezinho foi a entidade escolhida pela Tufi Duek para ser a beneficiada da Campanha do Agasalho da marca, desenvolvida nacionalmente. Cada compra acima de R$ 800 equivale a um agasalho da Colcci Fun, que será doado para os assistidos da entidade. A campanha fica em cartaz até o final do mês de junho. A Casa do Zezinho é um espaço para oficinas de lazer, cultura, educação e gastronomia para jovens em situação de vulnerabilidade social, localizada em São Paulo. Aqui em Goiânia a Tufi Duek está localizada no Buena Vista Shopping.