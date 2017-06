Governo Marcelo Miranda entrega obras de infraestrutura e segurança pública a Araguaína

“É com orgulho e com o sentimento de dever cumprido que, enquanto gestor, fiz a entrega de viaturas e obras de grande importância para os moradores dessa cidade. Saio daqui satisfeito. Vamos continuar trabalhando para garantir que a população tocantinense tenha mais qualidade de vida. Vamos continuar a desenvolver políticas públicas no Estado”, ressaltou o governador.

Segurança

As 14 novas viaturas foram entregues para as unidades da região norte do Estado do Tocantins, distribuídas da seguinte forma: quatro para o 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Araguaína, que atende também o município de Carmolândia; cinco para a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Colinas, que atende ainda os municípios de Brasilândia, Bandeirantes, Bernardo Sayão e Palmeirante; duas para a 5ª CIPM de Tocantinópolis, que atende também Cachoeirinha e Palmeiras; e três para o 9º BPM de Araguatins, que também atende os municípios de Sampaio, São Miguel e Araguatins. Para cada unidade também foi feita uma substituição de uma viatura.

O prefeito em exercício de Araguaína, Fraudneis Fiomare, agradeceu ao Governo do Estado pelas obras que estão sendo feitas em Araguaína. “A segurança pública da nossa região é fortalecida com a entrega das viaturas e pelo trabalho desempenhado pela Polícia Militar. Nós estávamos precisando disso. Aproveito para agradecer pelas obras de infraestrutura que também estão sendo feitas aqui. Araguaína está de braços abertos para receber as ações do Governo do Estado”, agradeceu.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Glauber de Oliveira, comparou a entrega das viaturas a uma mão de via dupla e destacou a importância da atuação do trabalho da Polícia Militar. “As viaturas entregues aqui, hoje, têm grande importância na qualidade e eficiência dos serviços prestados para a população. Vão dar mais qualidade e conforto ao trabalho da Polícia Militar no policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública”, ressaltou.

Novos investimentos

Na oportunidade, o governador Marcelo Miranda anunciou mais investimentos para a segurança pública do Estado. Ele assinou um termo de liberação para a contrapartida do Governo para uma emenda impositiva dos deputados federais do Tocantins, no valor de R$ 84 milhões, para serem investidos no Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil.

Inauguração

O governador inaugurou no setor Itaipu 83.843,74 m² de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas. Obras que, de acordo com a dona de casa Divina Fernandes da Silva, mudou a realidade dos moradores locais. “Moro há seis anos no setor Itaipu, sofríamos muito com a quantidade de buraco que tinha aqui, tinha a lama também. Os carros, as motos; eu ando de moto, viviam quebrando. Agora estamos muito felizes pelo que foi feito por nós. Mudou muito”, disse.

O engenheiro fiscal da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) Dorival Medrado explicou que uma série de obras estão previstas para serem executadas em Araguaína. “Já estamos finalizando as obras no setor Maracanã e na sequência vamos passar para outros setores. As obras estão sendo executadas sequencialmente, ou seja, quando terminamos em um setor, iniciamos num outro, com isso queremos evitar que obras fiquem paradas”, explicou.

Além dos dois setores já citados, e que receberão R$ 20.543.821,28 em investimentos, estão sendo contemplados com melhorias em infraestrutura os setores: Araguaína Sul, São João, Tereza Hilário Ribeiro, Santa Terezinha e Patrocínio. O valor total do investimento para estes cinco é de R$ 43 milhões. São 234.457,34 m² de pavimentação e 22.300,93 m² de restauração.

Acompanhamento

Ainda na cidade, o governador Marcelo Miranda vistoriou as obras do Fórum da Comarca de Araguaína, fruto de convênio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinf) com o Tribunal de Justiça (TJ). A execução está sendo feita pela Seinf, com recursos do Proestado, financiado pelo Banco do Brasil.

Presenças

Participaram da solenidade secretários de estado, lideranças locais, o defensor público geral, Murilo da Costa; os deputados estaduais Elenil da Penha, Jorge Frederico e Valderez Castelo Branco; e os deputados federais César Halum e Lázaro Botelho. (Do Site Agora-TO)