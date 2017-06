Iris mobiliza a região Sul para 2º Mutirão da Prefeitura

21 bairros da região Sul da capital estão sendo atendidos. Prefeito de Aparecida também realiza Mutirão na região; primeira edição atingiu 48 mil pessoas

Manoel Messias Rodrigues

O prefeito Iris Rezende (PMDB) visitou duas vezes a região Sul da capital nas últimas semanas para divulgar e mobilizar a população de 21 bairros da região que será beneficiada com uma ampla frente de serviços da administração municipal. Apesar de os serviços de infraestrutura já estarem sendo realizados desde a última segunda, 19, os estandes contendo os serviços de todas as secretarias e órgãos municipais estarão abertos à população no sábado e domingo (24 e 25) de junho. A estrutura do evento foi montada na Praça da Feira, localizada na Rua 2013, no Parque Atheneu.

Nos estandes serão oferecidos atendimentos nas áreas de saúde, cuidados com a beleza, orientação jurídica, emissão de documentos, atividades educativas, esportivas e de lazer e serviços de infraestrutura e limpeza.

“No mutirão, o povo se encontra, conversa, se diverte e é atendido nas suas demandas, de modo que é uma grande festa solidária”, diz o prefeito.

Até o final de 2017 devem ser realizados mais 15 mutirões em diversas regiões de Goiânia.

“Além dos serviços, o objetivo é aproximar o povo da administração pública”, afirma Iris Rezende.

Além de considerado um sucesso de público, já que 48 mil pessoas foram atendidas na primeira edição, a segunda edição do programa conta com a adesão da cidade vizinha Aparecida de Goiânia. O prefeito Gustavo Mendanha, também do PMDB, anunciou que fará mutirões sincronizados com da Prefeitura de Goiânia.

“Assumimos um pacto: não tem fronteiras entre as nossas duas cidades. O objetivo é, sempre que necessário, realizarmos um trabalho de cooperação, visando, sobretudo, o bem-estar social da nossa população”, frisa Mendanha.

Os dois prefeitos visitaram a região sul da capital, que faz divisa com o norte de Aparecida. A união ocorre no momento em que a Assembleia Legislativa discute a criação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana (Codemetro). A proposta do órgão é reunir representantes da capital e de mais três dos 20 municípios que compõem a região: Aparecida de Goiânia, Trindade e Aragoiânia, que apresentaram suas preocupações ao secretário de Estado, Vilmar Rocha, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Cidades, que elaborou o projeto em discussão, que vai afetar dois milhões de habitantes da região Metropolitana de Goiânia.

Tanto Iris e Gustavo torcem o nariz pela proposta, que, segundo auxiliares e aliados, poderá tirar autonomia das prefeituras.

“Já que o argumento dos deputados que são favoráveis é de que o Codemetro vai forçar a parceria entre prefeituras, Iris e Gustavo mostram com o mutirão que é possível haver uma relação de cooperação sem a necessidade de interferências externas”, destaca o líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado José Nelto.

No entanto, fontes próximas do prefeito garantem que Iris não está preocupado com o Legislativo estadual. A única preocupação de Iris no momento – argumentam – é desenvolver uma gestão eficiente e com parcerias. “Como sempre foi de praxe”, garante um interlocutor ouvido pela reportagem.

“Evidente que Iris pretende fazer do mutirão uma vitrine de uma gestão de realizações e, com isso, ampliar sua base na Câmara e na sociedade organizada”, acredita Nelto.

Ao falar do Mutirão da região sul, que concentra uma gama de serviços da prefeitura na estrutura montada na Praça do Parque Atheneu, Iris destaca que a participação de Aparecida de Goiânia nos mutirões ajuda na mobilização da comunidade.

“Serão dois grandes eventos, onde os cidadãos poderão usufruir dos serviços oferecidos pela prefeitura, além dos serviços da saúde, assistência social, jurídica e de embelezamento. Mutirão é isso, é o poder público ao lado do povo, ouvindo e realizando suas demandas. Tudo isso em meio a uma grande festa cívica e de solidariedade”, conclui.