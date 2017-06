Marcelo Miranda entrega viaturas à PM

O governador anunciou mais investimentos para a segurança pública e áreas de saneamento do Estado

O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, realizou, na sexta-feira, 23, em Araguaína, a entrega de 18 viaturas, sendo 14 novas e quatro substituições para a Polícia Militar (PM). No mesmo dia, foram inauguradas a pavimentação asfáltica, a drenagem superficial e a sinalização viária no Setor Itaipu, e vistoriadas as obras de pavimentação do setor Maracanã e de outros cinco setores, além do Fórum da Comarca de Araguaína.

No setor Itaipu, foram 83.843,74 m² de pavimentação asfáltica de ruas e avenidas. Somadas aos 89.605,37 m² do setor Maracanã, que está com o cronograma de serviços bem adiantado, serão beneficiadas cerca de 7 mil pessoas, em um investimento total de R$ 20.543.803,28.

Outros setores também foram contemplados com melhorias em infraestrutura: Araguaína Sul, São João, Tereza Hilário Ribeiro, Santa Terezinha e Patrocínio. O valor total do investimento para os cinco setores, segundo informações do Governo, é de R$ 43 milhões. São 234.457,34 m² de pavimentação e 22.300,93 m² de restauração.

O prefeito em exercício de Araguaína, Fraudneis Fiomare, agradeceu ao Governo do Estado pelas obras que estão sendo feitas em Araguaína. “A segurança pública da nossa região é fortalecida com a entrega das viaturas e pelo trabalho desempenhado pela Polícia Militar. Nós estávamos precisando disso. Aproveito para agradecer pelas obras de infraestrutura que também estão sendo feitas aqui. Araguaína está de braços abertos para receber as ações do Governo do Estado”, agradeceu.

O comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel Glauber de Oliveira, comparou a entrega das viaturas a uma mão de via dupla e destacou a importância da atuação do trabalho da Polícia Militar.

“As viaturas entregues têm grande importância na qualidade e eficiência dos serviços prestados para a população. Vão dar mais qualidade e conforto ao trabalho da Polícia Militar no policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública”, ressaltou.

As obras estão sendo executadas sequencialmente, ou seja, quando termina em um setor, inicia no outro, visando evitar abrir várias frentes de serviços em diferentes bairros ao mesmo tempo e não terminá-los antes do período de chuva, quando as obras são paralisadas.

Ainda na cidade, o governador Marcelo Miranda realizou a vistoria das obras do Fórum da Comarca de Araguaína, fruto de convênio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinf) com o Tribunal de Justiça (TJ). A execução está sendo feita pela Seinf, com recursos do Proestado, financiado pelo Banco do Brasil.

Presidente Kennedy recebe obras de saneamento

Os moradores de Presidente Kennedy, município a 242 quilômetros de Palmas comemoraram na quinta-feira, 22, a entrega das melhorias do sistema de abastecimento de água e das obras de infraestrutura rodoviária na zona rural do município, pelo governador Marcelo Miranda. O investimento soma cerca de R$ 1,5 milhão.

Marcelo Miranda destacou os esforços do governo para atender as demandas da população tocantinense. “O que estamos presenciando aqui, em Presidente Kennedy, é o reflexo do trabalho do Executivo e das boas parcerias que firmamos para que isso ocorra. Melhorar o sistema de abastecimento de água desta cidade, otimizando os serviços oferecidos, é investir na qualidade de vida dos moradores”, destacou.

O governador falou da importância das obras de infraestrutura. Ele defendeu o trabalho integrado entre os governos federal, estadual e municipal.

“Graças à parceria com o Banco Mundial, Presidente Kennedy também recebe obras de infraestrutura: pontes, galerias, obras que vão proporcionar uma nova realidade para a população. Estamos transformando a infraestrutura no interior do Tocantins. Isso se deve ao empenho do Governo, na execução do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável [PDRIS]”, disse.