Não ao cerol, sim à vida!

Prefeitura de Goiânia lança Campanha “Pipa sem Cerol 2017” para conscientizar e orientar população quanto a forma saudável de brincar

Lívia Máximo e Diego Reis

Pelo oitavo ano consecutivo a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) é parceira da Guarda Civil Metropolitana (GCM) na realização da Campanha “Pipa sem Cerol”. A ação de 2017 foi laçada na última terça-feira, 20 de junho, na Praça da Juventude, no Setor Novo Horizonte.

O objetivo da campanha é conscientizar crianças, adolescente e adultos sobre os perigos do uso da mistura de cola com vidro moído que é passada na linha de pipas. O intuito é de orientar a brincadeira de forma saudável e responsável.

De acordo com o porta voz da GCM, Valdson Batista, a ação visa conscientizar e coibir essa prática por meio de abordagens e programas educacionais. “A campanha busca essa proximidade com as pessoas, visando orientar para os perigos do uso do cerol, que pode prejudicar muita gente, inclusive levando à morte”.

A campanha prevê atividades com oficina de pipas, contação de histórias, brinquedos cantados, slackline, pula-pula, escorregador e outras atividades recreativas realizadas nas unidades educacionais que participam do projeto. Para a gerente de projetos educacionais da SME, Malu Ramos, a iniciativa é fundamental, visto que a Capital já registra vários casos de acidentes e mortes devido o uso de cerol.

“As escolas vão receber palestras de sensibilização. Os alunos vão aprender que não usar cerol é mais uma forma de respeito à vida. Não estamos proibindo a brincadeira, mas sim estimulado o brincar de forma saudável, sem prejudicar e causar danos ao outro”, afirmou.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana, Inspetor José Eulálio, explica que a campanha pretende reduzir o número de acidentes envolvendo pipas com cerol, comuns nesta época do ano. “Além do trabalho com os alunos da rede pública de ensino, vamos atuar também na conscientização das pessoas em parques e praças, orientando crianças, adultos e motociclistas sobre os perigos do cerol e da linha chilena, pois começou o período de ventania e as pipas estão sendo soltas até à noite”, disse.

A campanha “Pipa sem Cerol” se estende até o dia 4 de agosto e a corporação receberá denúncia de uso de cerol pelo telefone 153.

Dados sobre acidentes com cerol

* 2010, o cerol fez 47 vítimas, com quatro mortes

* 2011, houve uma morte

* 2012, três casos de acidentes classificados como grave/gravíssimo, sem nenhuma vítima fatal

* 2013, no mês de julho, aconteceu a morte da jovem Gleice Évelyn, 22, moradora da região oeste de Goiânia

* 2014, Goiânia não registrou nenhum acidente fatal

* 2015, houve o registro da morte de Francisco de Assis Pereira, 60, na BR 153, próximo à Vila Redenção

* 2016, não houve vítima fatal

