Valderez defende empréstimo de R$ 600 milhões para alavancar desenvolvimento do Estado

Somente para a região norte, o empréstimo será utilizado para a complementação da Construção das Unidades Habitacionais; Duplicação da Pavimentação – Novo Horizonte a Araguaína; Pavimentação da TO-243, que liga Araguaína ao Povoado Mato Verde; Conclusão do Fórum de Araguaína; Implantação dos Campi da Unitins na região do Bico do Papagaio; Conclusão do Fórum de Araguaína; Continuidade da construção do Hospital Geral de Araguaína.

Contribuição em todo estado

Ainda segundo ela, a geração de emprego e renda para o bem estar da população é uma maneira progressista de enxergar a questão do empréstimo dentro da casa. “Os recursos virão para beneficiar o estado de norte a sul. A pavimentação facilita a escoação da produção agrícola familiar, a aquisição de equipamentos e sistemas para fortalecimento da Segurança Pública garantem mais proteção e a construção de mais unidades habitacionais assegura o cuidado com a população”, afirmou.

Por último, a deputada pediu aos colegas que se sensibilizassem com a causa, que é urgente. “Cuidemos destes empréstimos como cuidamos das nossas famílias, porque somos legítimos representantes de cada cidadão tocantinense”, finalizou.(Do Site Agora-TO)