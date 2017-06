Goiás na Frente: R$ 3,5 milhões para obras de infraestrutura em Orizona

Orizona, na Região da Estrada de Ferro, parou nesta terça-feira, dia 27, para acompanhar a assinatura pelo Governo de Goiás e a prefeitura do convênio de R$ 3,5 milhões para o município aplicar em obras de recuperação da malha urbana, dentro do Goiás na Frente. R$ 2 milhões da rubrica do programa e R$ 1,5 milhão por meio de aditivo de uma emenda parlamentar.

No salão de festa do Sindicato Rural, o governador Marconi Perillo lembrou a figura de um filho ilustre da cidade, o emérito arcebispo de Goiânia dom Antônio de Oliveira, líder cristão em que ele se espelhava. Também citou os auxiliares do governo João Meirelles e o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Pereira, que nasceram na cidade.

O governador prometeu criar o Circuito da Cachaça, uma marca de Orizona, pois o município tem fama de produzir uma das melhores cachaças do País. Segundo Marconi, esse circuito valorizaria o produto que referencia o município, como alternativa de geração de emprego e renda. “Tudo que eu puder fazer por Orizona, procurarei fazer com muito interesse, com muito amor”, arrematou.

“Coragem, dinamismo e ousadia”, foram as palavras iniciais do prefeito Joaquim Marçal, para definir a ação do Governo de Goiás. Ele listou cada um dos momentos: lançamento da UEG, criação de uma ampla rede de inclusão social, grandes obras de infraestrutura e lançamento do maior programa de investimentos do País, “que de forma democrática e republicana leva benefícios aos 246 municípios goianos, sem distinção de natureza político-partidária”. O prefeito afirmou que o gesto estadual de destinar recursos para recuperação da malha urbana da cidade terá o reconhecimento da população.

O governador participou da entrega de 40 unidades habitacionais no Setor Aeroporto e lançou a construção de outras 135 casas, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), nos bairros Sol Nascente, Santa Maria II e Bela Vista.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás