Goiânia recebe debate sobre Cidadania e Participação Política

Evento reúne estudiosos sobre o tema e vai promover a interação entre o público e os palestrantes

Redação

Ocorre no próximo dia 5 de julho, às 19h, na capital, debate que vai abordar a cidadania e a política. Segundo os organizadores, o objetivo do evento é quebrar paradigmas negativos sobre a política e discutir formas de participação social que repercutam em melhorias para todos.

O conferência será aberta ao público com vagas limitadas a 80 lugares. O debate reúne alguns dos nomes mais significativos do estado como Marcos Marinho, professor e Pesquisador em Comunicação Política, além de Consultor e Analista político. O professor Alexandre Francisco de Azevedo, mestre em Direito Eleitoral e Analista do TRE-GO, também será um dos debatedores. A socióloga Aava Santiago, feminista e presidenta do Conselho Estadual de Juventude também fará parte da mesa.

Segundo os organizadores, a abordagem será feita em diversas direções, indo desde os efeitos da internet, passando pela necessidade da participação feminina na política, a influência da comunicação no que diz respeito à cidadania e política, além de uma análise sob a perspectiva do direito sobre a situação atual da política brasileira.

Serão usados exemplos atuais, notícias veiculadas nas mídias tradicionais e pela web e discussões relevantes na sociedade atual, buscando gerar uma análise profunda sobre os temas. A discussão envolverá perguntas dos próprios palestrantes, da plateia e de internautas.

O debate tem como público alvo estudantes secundaristas, estudantes universitários, membros de partidos políticos, participantes de entidades de classe, cidadãos e cidadãs em geral.

Informações:

Data/Horário

05 de Julho de 2017 (quarta-feira), 19h.

Duração do evento: 1h35min

Local:

Edifício Absolut Business Center – Auditório (Endereço: Avenida T-4, quadra 169, Lote 1/2/17/18, n 1478 – St. Bueno, Goiânia – GO, 74230-030)

Participantes:

Marcos Marinho – Professor e Pesquisador em Comunicação Política, Consultor e Analista político, colunista do portal DiaOnline.

Aava Santiago – socióloga, feminista e presidenta do Conselho Estadual de Juventude. Colunista do portal DiaOnline.

Alexandre Francisco de Azevedo – Professor Universitário, Mestre em Direito Eleitoral e Analista do TRE-GO.