﻿ Número de endividados palmenses apresenta o menor resultado em 12 meses

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) em parceria com a Fecomércio Tocantins, mostrou que 66,6% dos entrevistados estão endividados. O número é 2,4% menor que o resultado de maio e o mais baixo em 12 meses.

Dentre os endividados, 13,8% estão com contas em atraso e 0,3% não terão como quitá-las no próximo mês. A PEIC mostrou que o consumidor palmense leva aproximadamente 54 dias para pagar as contas atrasadas e compromete cerca de 8,6 meses com as dívidas. O comprometimento médio da renda mensal das famílias de Palmas ficou em 32,3% em junho.

A pesquisa mostrou que o cartão de crédito continua no topo de lista de dívidas dos palmenses, sendo a opção de 68,2% dos entrevistados. Na sequência, estão os carnês (25,3%), financiamento de carro (25,2%) e financiamento de casa (16,1%). O ranking conta, também, com cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal, entre outros.(Do Site Agora-TO)