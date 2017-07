A 4ª Caminhada pela Fé da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) reuniu mais de 300 participantes, entre advogados e familiares, na tradicional romaria em direção a Trindade e à Festa do Divino Pai Eterno, no último dia 23. Os romeiros percorreram os 18 quilômetros da rodovia GO-060 em demonstração de fé e devoção, contando com a assistência da Casag.

Segundo o presidente da entidade, Rodolfo Otávio Mota, a Caixa de Assistência tem um enorme prazer em organizar um evento como a Caminhada pela Fé, porque é um esforço realizado em prol da família dos advogados. “É um evento que cresce a cada ano. Ficamos muito felizes em poder realizar o encontro da advocacia com sua fé”, afirma Rodolfo.

A primeira edição da Caminhada aconteceu em 2014, reunindo cerca de 70 advogados. No ano seguinte, o número de participantes cresceu para 150 e, na terceira edição, chegou aos 300 inscritos. Neste ano, a Casag disponibilizou seis ônibus, para realizar o transporte dos romeiros de Goiânia ao início da rodovia e, do ponto final à Casag, com o retorno a Goiânia.

Além do transporte, os advogados romeiros contaram com o apoio de duas tendas da Casag, localizadas ao lado do terceiro painel da Rodovia dos Romeiros, aproximadamente na metade do caminho até o trevo de Trindade, e no ponto final. Nas tendas eram oferecidos lanches, frutas, água, energéticos, sucos e massagens relaxantes aos participantes. Havia ainda banheiros exclusivos, materiais de primeiros socorros e acompanhamento de UTI Móvel.

Para a inscrição, foi solicitado aos participantes a doação de 2 quilos de alimento não-perecível. Foram arrecadados cerca de meia tonelada de alimentos que serão destinados às instituições Vila São Cottolengo, em Trindade, e Centro de Valorização da Mulher (Cevam), em Goiânia.

Evento aprovado

As advogadas Juliana Guimarães e a amiga Belisa Bandeira já podem ser consideradas autoridades na Caminhada pela Fé. As duas participam do evento desde a primeira edição e garantem que a cada ano o evento apresenta melhorias em relação à edição anterior. “O que eu tenho notado é que a cada ano tem ficado melhor. Vocês estão mais preocupados, tem mais gente participando e a assistência é maravilhosa. Eu prefiro esperar todo ano para vir com vocês” diz Juliana.

A advogada conta ainda que sempre teve vontade de realizar a romaria a Trindade, mas não se aventurou até que a Casag organizasse um grupo: “Eu tinha medo de não chegar e ter que pedir a alguém para me buscar, por isso nunca tinha ido antes da iniciativa da Casag. Quando eu vi que ia ter pela primeira vez, eu falei ‘ah, vamos, vai ter assistência, tem ônibus’. Fui a primeira vez e agora vou todos os anos. Vocês estão de parabéns pela organização e assistência”.

Outros veteranos da Caminhada pela Fé são os advogados Adriano Reis e Edmar Torres. Os dois também percorrem a romaria com a Casag desde a primeira edição, em 2014, e, segundo Edmar, o evento já faz parte do calendário anual de atividades. “Não tem mais como a Casag extinguir essa Caminhada pela Fé. Já é o quarto ano que eu venho e vejo que já virou uma tradição. Agora é preciso dar sequência” exclama.

Para Adriano, a edição de 2017 foi a melhor de todas e a tendência do evento é crescer cada vez mais. “A estrutura está maravilhosa. Já fiz as duas massagens e agora estou pronto para percorrer os próximos 10 quilômetros”, disse o advogado enquanto aproveitava os benefícios oferecidos pela tenda da Casag.

Mas o evento não agradou apenas aos participantes que já conheciam a estrutura. Quem se juntou ao grupo da Casag pela primeira vez, como a advogada Larissa Rachel de Oliveira, também ficou satisfeita com o que encontrou. A advogada que foi acompanhada da mãe, Nancy Oliveira, conta que já havia feito o percurso muitas vezes anteriormente por conta própria.

“Neste ano, estávamos tentando formar um grupo para irmos novamente, quando soubemos que a Casag estava organizando a caminhada e decidimos acompanhar o grupo dos advogados. Conheci o evento apenas este ano, porque sou recém-formada e peguei minha carteira da OAB ao final do ano passado”, conta Larissa.

A Caminhada pela Fé da Casag aconteceu no primeiro dia da Festa do Divino Pai Eterno, cujo tema em 2017 é “Maria: serve humilde e fiel ao Pai Eterno”. Todos os anos, a “capital da fé”, como é conhecido o município de Trindade, recebe milhares de devotos de todo o país durante os 10 dias dedicados à festa. Neste ano, a expectativa é que cerca de 2,5 milhões de romeiros tenham passado pelo Santuário Basílica da cidade durante os dez dias de romaria.

De acordo com o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a romaria acontece desde meados dos anos 1840. Essa história de louvor teve início quando um casal de agricultores que vivia próximo à região que hoje forma o município de Trindade, encontrou, em meio ao campo, um medalhão de barro contendo uma imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. A notícia da descoberta rapidamente se espalhou pelo povoado e a casa do agricultor Constantino Xavier tornou-se um ponto de oração.

Alguns anos mais tarde, Constantino teria se dirigido a Pirenópolis afim de encontrar um artista plástico que restaurasse o medalhão e lhe fizesse uma réplica da imagem da Santíssima Trindade.

No entanto, o artista Veiga Valle elaborou nova obra com dimensão e pompa muito além das expectativas de Constantino e com valor acima do que podia pagar. O agricultor, então, deixou seu cavalo como pagamento e, como forma de retornar à casa, caminhou os mais de 100 quilometros carregando a imagem, até o povoado. A partir de então, iniciou-se uma peregrinação anual em louvor e devoção ao Divino Pai Eterno.